Félix Auger-Aliassime reprend là où il avait laissé

Fort de son premier titre de l’ATP en carrière obtenu à Rotterdam, dimanche, le Québécois Félix Auger-Aliassime a poursuivi son bon travail sur le terrain à son premier match au tournoi de Marseille, jeudi.

Ayant reçu un laissez-passer pour le deuxième tour, la troisième tête de série de la compétition et neuvième joueur mondial a défait le favori local Jo-Wilfried Tsonga en deux manches de 7-6 (3) et 6-2. Le vainqueur a eu besoin de 1 h 43 min pour vaincre la 243e raquette du circuit professionnel et ancien détenteur du cinquième échelon.

Après un premier set corsé, Auger-Aliassime a rapidement réalisé le bris pour prendre une option sur la victoire. Il a plus tard pris le service adverse à une troisième reprise pour confirmer son triomphe. Le gagnant n’a eu qu’une balle de bris à affronter et l’a sauvée. Pour sa part, Tsonga a éprouvé des ennuis avec ses premières balles, plaçant en jeu seulement 42 % de celles-ci.

En quart de finale, le joueur de l’unifolié se mesurera au Bélarusse Ilya Ivashka, cinquième favori. Les deux hommes en seront à leur premier choc au sein de l’ATP.