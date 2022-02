Fusion de Saguenay, 20 ans plus tard: «Un constat d'échec à plusieurs niveaux...», selon la mairesse Dufour

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, souligne un constat d’échec après 20 ans, jour pour jour de la fusion de la ville de Saguenay avec Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Shipshaw, Laterrière, Canton-Tremblay et Lac Kénogami.

«Le sentiment d'iniquité au niveau des services, des investissements et de la valeur des maisons provoque un déchirement, encore aujourd'hui», a partagé la mairesse jeudi en entrevue à TVA Nouvelles. Julie Dufour a été élue comme mairesse en novembre dernier après deux mandats comme conseillère du district Shipshaw.

Les citoyens des arrondissements de Jonquière, Chicoutimi et La Baie abondent dans le même sens pour la plupart.

«C'est encore "Ton projet devrait se réaliser chez nous"...», a déploré l'un d'eux.

«Trop d'investissements à Chicoutimi...», «Chicoutimi se sent délaissé...» et «Avant la fusion, La Baie était riche, maintenant on est plein de dettes...» sont quelques-uns des commentaires recueillis par TVA Nouvelles auprès des citoyens.

«Les gens disent encore qu'ils habitent Arvida, Chicoutimi, Jonquière ou La Baie...pas Saguenay!» a constaté un autre.

Julie Dufour attribue cette «crise identitaire» à la volonté des anciennes administrations municipales d'avoir voulu développer la ville sans tenir compte des caractéristiques de chaque milieu.

«Il faut donc commencer par savoir qui on est, pour ensuite identifier les forces de chacun et se doter d'un plan d'action», prône-t-elle. «Là on aura davantage de poids, non seulement comme ville, mais aussi comme région.»

L'économiste Marc-Urbain Proulx, de l'UQAC, qui œuvre aussi au Centre de recherche sur le Développement territorial, invite le conseil municipal actuel à se pencher déjà sur l'avenir à long terme.

«Ne pas avoir peur d'avoir une vision Saguenay 2050!» a-t-il expliqué. «La mairesse doit inviter à sa table tous les acteurs économiques privés, mais aussi des organismes du secteur public comme Emploi Québec, le CIUSSS, les deux cégeps, pour dégager une vision commune de nos besoins et de nos forces. On possède beaucoup d'intelligence individuelle, mais on manque d'intelligence collective.»