Henri Henri, chapelier des vedettes

Qu’ont en commun Jean Leloup, Maurice Richard, Charlize Theron et Robert De Niro ? Ils ont tous poussé la porte du 189 rue Sainte-Catherine Est pour se procurer un chapeau chez Henri Henri. En 90 ans d’existence, la chapellerie montréalaise est devenue une institution en s’adaptant aux modes, en comblant les moindres désirs de ses clients et, avec la pandémie, en se tournant vers la vente de couvre-chefs haut de gamme en ligne.

Photo courtoisie, Henri Henri

Louis-Jean Cormier, Guy A Lepage et Martin Matte se sont récemment procuré de nouveaux chapeaux chez Henri Henri. Même chose pour Anik Jean qui décrit la boutique comme « un magasin de bonbons » où elle adore magasiner divers types de chapeaux. Plusieurs personnalités stylées d’ici s’y rendent pour se procurer d’uniques couvre-chefs, même en temps de pandémie.

Capture d'écran Instagram

Fondée en 1932, la chapellerie est désormais tenue par Joël Plunier (propriétaire) et son père Yannig. Le duo de passionnés y accueille les clients connus comme ceux du grand public avec une égale chaleur.

On voyage dans le temps en poussant la porte de l’établissement au mobilier d’origine datant de 1932 : les moules à chapeau, les présentoirs en bois massif, les outils d’époque toujours fonctionnels et la superbe caisse enregistreuse datent tous de l’époque des débuts d’Henri Henri.

Du haut de gamme

Henri Henri se spécialisant dans le chapeau haut de gamme et sur mesure, on y retrouve des pièces dont les prix peuvent varier de 89 $ à 3500 $.

« Nous avons vendu un Borsalino – un chapeau de luxe italien – à 3500 $ il n’y a pas longtemps, explique le jeune propriétaire qui a aussi vendu des chapeaux à Rachid Badouri et Roch Voisine récemment. Il venait avec sa boîte en bois et sa brosse à chapeau en bois exotique. »

Photo courtoisie, Henri Henri

De la grande réserve comptant entre 10 000 et 15 000 chapeaux, 90 % proviennent d’importations (Italie, Allemagne, Belgique, Angleterre, États-Unis, France, Australie, Irlande, Bulgarie, Finlande). Le magasin tente de se procurer davantage de produits canadiens, surtout en ces temps de pandémie où les coûts de transport augmentent et les livraisons se complexifient.

Photo courtoisie, Henri Henri

Les chapeaux les plus populaires ou les plus recherchés varient selon les saisons, les modes et les films et les séries télévisées du moment. Car les acteurs et leurs personnages influencent souvent les modes.

Photo courtoisie, Henri Henri

C’est le cas du personnage principal dans la série Netflix Lupin (mettant en vedette un Omar Sy bien stylé) et du groupe de gangsters anglais de la série Peaky Blinders qui ont fait multiplier les ventes de casquettes de style Stetson Belfast (bérets casquettes). Même phénomène pour la vente de chapeaux de cowboy depuis la sortie de la série Yellowstone avec Kevin Costner.

Des clients de partout

Plusieurs habilleurs et costumiers de séries Netflix viennent acheter ou faire restaurer des chapeaux chez Henri Henri.

« Souvent, ils évitent de nous dire de quelle série il s’agit, explique celui qui a déjà accueilli Bruce Willis, Charlie Sheen, Francis Cabrel et Didier Drogba. L’habilleur vient sur place et choisit plusieurs chapeaux. Radio-Canada et le Cirque du Soleil sont aussi de bons clients. L’habilleur de la LNH arrive aussi avec ses mesures pour les joueurs. »

Photo courtoisie, Henri Henri

Certaines vedettes, comme Billy Joe Armstrong et son groupe Green Day, n’ont pas hésité à faire fermer la chapellerie pour pouvoir y magasiner en toute tranquillité.

Le créneau de la femme est aussi de plus en plus développé, alors que la chapellerie ne tenait que des chapeaux pour hommes à ses débuts. Parlez-en à Anik Jean qui s’est récemment procuré un superbe Stetson noir surmonté de plumes, à Mitsou, à Marie Carmen, à la cowgirl Guylaine Tanguay et à Guylaine Guay qui a craqué pour un béret casquette.

Photo courtoisie, Henri Henri

Des clients bien connus

Brad Pitt

Alec Baldwin

Angela Bassett

John Travolta

Eddy Murphy

Gene Hackman

Yvon Deschamps

Éric Lapointe

Mesmer

Mario Pelchat

Alain Choquette

Corneille

Zachary Richard

Michel Rivard

Gilles Vigneault

David Jalbert

Travis Cormier

Le tour du chapeau

Photo courtoisie, Henri Henri

C’est à Henri Henri qu’on doit l’expression Le tour du chapeau au hockey. Dans les années 1940 et 1960, la chapellerie offrait un chapeau gratuitement à tout joueur (des Canadiens et des autres clubs) qui comptait trois buts ou plus dans une même partie au Forum de Montréal. Maurice Richard, Jean Béliveau, Gordie Howe et Bobby Hull ont tous reçu des chapeaux. En échange, la chapellerie imprimait et distribuait de petits calendriers des parties du Canadien dans les stations Esso de la ville. Les cartes étaient assez petites pour être insérées dans la bande de cuir... d’un chapeau !

Pratique, car les amateurs lançaient leur chapeau sur la glace lors des Tours du chapeau. La petite carte « Hé Joe ! Ce n’est pas ton chapeau, prends-en un autre ! » à l’intérieur encourageait les envieux à se rendre se procurer un chapeau chez Henri Henri.