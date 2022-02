Jacques Villeneuve victime d'un ennui mécanique le contraignant à l'abandon hier soir à Daytona

DAYTONA BEACH | Jacques Villeneuve a connu un parcours chaotique jeudi soir à l’occasion du deuxième « duel » qui permettait de compléter la grille de départ du Daytona 500, première épreuve de la saison en Coupe NASCAR présentée dimanche après-midi.

• À lire aussi: Daytona 500: une valeur ajoutée pour la NASCAR

• À lire aussi: Jacques Villeneuve qualifié pour le Daytona 500

• À lire aussi: 500 milles de Daytona: «Je n’ai aucune raison de lever le pied» -Jacques Villeneuve

La course n’était pas encore lancée que le pilote de 50 ans a été incapable de rejoindre le peloton pour le premier tour de formation quand il a éprouvé des problèmes mécaniques reliés à l’accélérateur de sa Ford Mustang.

Ses mécaniciens ont pu toutefois régler ses ennuis, du moins en partie, et il a pu entreprendre l’épreuve. Mais ça n’a pas duré longtemps. Si bien qu’au 35e tour, c’était la fin des émissions, la tige de commande des gaz ayant lâché.

Villeneuve n’est pas le premier à éprouver un tel problème avec cette pièce utilisée dans la voiture de nouvelle génération, introduite en 2022, et qui remplace le câble traditionnel. Il termine à 26 tours du gagnant de ce deuxième affrontement de la soirée, Chris Buescher.

Avant son abandon, Villeneuve avait raté son arrêt au puits de ravitaillement quand il n’a pu apercevoir l’emplacement assigné à son équipe. Son équipe, Hezeberg, lui a fait savoir que le tout serait réglé pour dimanche. Elle se munira d’un panneau plus visible et d’une pole plus longue.

Dernier sur la grille de départ

Villeneuve a donc fait la bonne affaire en confirmant sa qualification la veille. S’il avait été l’un des pilotes à devoir obtenir un bon résultat lors de son « duel », il ne serait jamais parvenu à assurer sa place sur la grille de départ.

C’est finalement du 40e et dernier rang qu’il s’élancera lorsque le drapeau vert sera agité à Daytona.

Deux autres pilotes, Kaz Grala et Greg Biffle, ont obtenu leur laissez-passer pour la course. J.J. Yeley et son Timmy Hill n’ont pas eu la même chance et ont tous deux échoué dans leur tentative d’obtenir une place parmi les 40 partants.

Un peu plus tôt, le premier « duel » avait été remporté par Brad Keselowski, qui a couronné une soirée parfaite pour l’écurie RFK Racing.

Les pilotes auront maintenant droit à deux dernières séances d’essais libres avant la course dont l’une aura lieu vendredi à 18h.