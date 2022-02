La veuve du maire tente de lui succéder

La veuve du maire Alain Dufresne, qui est décédé en janvier dernier, sera candidate à la succession de son propre mari à la tête de la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, a appris Le Journal.

France Fortier nous a confirmé son intention de briguer la mairie à l’occasion de l’élection partielle qui aura lieu le 10 avril prochain. La femme d’affaires se rendra à l’hôtel de ville ce matin pour déposer son bulletin de candidature.

Décidément, la politique est une affaire de famille chez les Dufresne-Fortier. Sa fille Michèle, qui a également été élue le 7 novembre dernier comme conseillère municipale, porte également le chapeau de mairesse suppléante depuis le décès d’Alain Dufresne, emporté par un cancer foudroyant le mois dernier.

« J’ai toujours dit à Alain : “Si tu ne te présentes pas, je vais le faire moi !” Avant qu’il décède, je lui ai dit : “Je pense que je vais le faire. Je vais devenir la mairesse de Sainte-Brigitte.” Il me regardait avec des étoiles dans les yeux. Ça voulait dire : “Vas-y !” », confie-t-elle en entrevue.

Dans son entourage, personne n’a été surpris d’apprendre qu’elle se lancerait à son tour dans l’arène politique, malgré le contexte inusité de sa candidature, quelques semaines seulement après le décès de son mari.

« J’ai consulté mes quatre enfants. Ils m’ont tous encouragée et m’ont dit : “Maman, c’est le plus beau cadeau que tu nous fais, on est fiers de toi.” ».

Un gel de taxes au menu

« J’ai toujours aimé la politique, j’ai toujours suivi ça. J’admire ceux qui font tout pour aider leurs citoyens », raconte celle qui est copropriétaire et directrice administrative chez Abbe Québec, une entreprise de Beauport spécialisée dans les luminaires sur mesure.

Mme Fortier a également été propriétaire du défunt restaurant Duff à Sainte-Brigitte. Si elle est élue, elle vise un gel de taxes en 2023. « Puis si c’est possible, ça va être deux ans de suite. »

Elle rêve aussi à un projet de patinoire couverte.

Pas d’autre candidat annoncé

Mme Fortier est la première à confirmer son intérêt pour la mairie. L’ancien maire Carl Thomassin a affirmé jeudi qu’il serait « très étonnant » qu’il se présente à nouveau. Défait à deux reprises, Didier Bonaventure n’a pas encore pris sa décision.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 4 mars.