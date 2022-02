Le Congrès américain repousse temporairement la paralysie de l’État fédéral

Le Congrès américain, par un vote du Sénat jeudi, a repoussé de quelques semaines la paralysie des services fédéraux qui menaçait de se produire à partir de samedi, faute de budget.

Le Sénat a voté, par 65 voix contre 27, le texte déjà approuvé par la Chambre des représentants qui prolonge le budget actuel de l’État fédéral américain jusqu’au 11 mars, le transmettant ainsi au président Joe Biden pour qu’il le promulgue.

Dix-neuf élus républicains ont voté jeudi en faveur du texte. Malgré les fortes divisions partisanes, la plupart des élus des deux camps ne voulaient pas de cette situation qui risquait de semer la pagaille en forçant des centaines de milliers d’employés fédéraux au chômage technique.

Sans accord entre les deux partis sur un texte de long terme, le Congrès américain en est réduit à prolonger, chaque fois pour un mois ou deux, le budget actuel, adopté sous la présidence de Donald Trump.

Fin septembre, puis mi-décembre, le Congrès avait ainsi évité in extrémis la menace d’une paralysie de l’État fédéral, surnommée «shutdown», en prolongeant le budget de 2021.

En plus de priver certains programmes sociaux de fonds, cette situation ralentit aussi les autres chantiers au Congrès américain et donc le passage des réformes voulues par Joe Biden. Or le dirigeant cherche à tout prix une victoire pour relancer sa présidence, à quelques mois de législatives cruciales.