Dave Turcotte Lafond (photo), auteur d’horreur et de post-apocalyptique qui habite Québec, a réuni un collectif de 50 auteurs de nouvelles d’horreur pour produire un recueil de 55 nouvelles noires intitulé Le recueil maudit (photo) et lancer son projet de venir en aide aux personnes handicapées de Québec. Pour cette première édition, les profits des ventes du recueil ont été versés au Carrefour familial des personnes handicapées, situé sur la rue du Pont à Québec. La vente a eu lieu du 4 au 31 décembre 2021 et les livres ont été mis en vente par Amazon. C’est un impressionnant total de 13 401 $ qui a été remis au Carrefour grâce à la générosité des auteurs et des acheteurs. Créé en 1949, et géré par des personnes handicapées physiques et leurs proches, le Carrefour familial des personnes handicapées est un organisme de promotion et de défense individuelle et collective de droits. Défendre la liberté de choix, l’autonomie et le droit à l’égalité des personnes handicapées est au cœur de sa mission.

Lucie Lebel (photo de gauche), présidente en action de Bambou Communication Marketing, m’annonce sa plus récente association d’affaires. Lucie est maintenant actionnaire de 50 % de l’entreprise québécoise Callitee aux côtés de Véronique Juneau, propriétaire et présidente de cette marque de vêtements et d’accessoires féminins éthiques et conçus localement. C’est donc à titre personnel que Lucie, bien connue du monde des affaires de Québec, ajoute cette nouvelle aventure à sa feuille de route déjà bien remplie. Lucie a d’abord été charmée par les produits de Callitee qu’elle porte fièrement. L’envie d’explorer de nouveaux horizons a motivé l’union entre les deux entrepreneures qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. En devenant actionnaire de Callitee, qui prône la positivité, combine la passion des mots et un savoir-faire artistique afin de créer des produits uniques (photo), Lucie Lebel compte mettre à profit l’expertise de Bambou Communication au service d’une entreprise florissante afin de la faire croître et connaître davantage.

En souvenir

Le 17 février 1968. La skieuse canadienne Nancy Greene remporte la médaille d’or en slalom géant aux Jeux olympiques d’hiver, à Grenoble, en France. Elle rentre au pays (photo) avec deux médailles : l’or au slalom géant et l’argent au slalom. Elle a pris sa retraite du ski dans les mois qui ont suivi, consacrant tout de même le reste de sa carrière au monde sportif, avant d’être nommée sénatrice de la Colombie-Britannique en 2009.

Anniversaires

Ed Sheeran (photo), auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique., 31 ans...Alex Nevsky, né Alexandre Parent, auteur-compositeur-interprète québécois, 36 ans...Marianne St-Gelais, ex-patineuse de vitesse québécoise sur courte piste, 32 ans...Paris Hilton, animatrice, une des héritières de l’empire Hilton, 41 ans...Luc Robitaille, président des opérations commerciales des Kings de Los Angeles (LNH) 56 ans...Michael Jordan, ex-joueur de la NBA (1984-03) 59 ans...Louis-Georges Girard, comédien et acteur, 67 ans...Rene Russo, actrice américaine, 67 ans...Serge Cloutier, l’ex-journaliste sportif de Québec, mais installé au Saguenay depuis 34 ans, 74 ans.

Disparus

Le 17 février 2021 : Gene Summers (photo), 82 ans, chanteur et compositeur américain de rock 'n' roll et rockabilly... 2020 : Georges Villeneuve, 97 ans, notaire, député fédéral de Roberval de 1953 à 1958 et maire de Mistassini de 1961 à 1968... 2020 : Larry Tesler, 74 ans, informaticien américain qui avait conçu les fonctions copier-coller dans les années 70... 2019 : Claude Renard, 72 ans, auteur de bande dessinée et illustrateur belge... 2017 : Robert Michel, 93 ans, homme politique américain... 2016 : Tony Phillips, 56 ans ex-joueur américain de baseball... 2015 : Henri Martin, 87 ans, homme politique français... 2014 : Joe Bell, 90 ans, a joué une soixante de matchs dans la LNH (Rangers) dans les années 1940... 2013 : Mindy McCready, 37 ans, chanteuse de country américaine... 2011 : Ricky Bell, 36 ans, vétéran de six saisons dans la LCF dont deux saisons avec les Alouettes... 2007 : Alice Simard-Bouchard, 95 ans, la mère de Lucien Bouchard.