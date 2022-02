Les 10 véhicules les plus vendus au Canada en 2021

L'année 2021 étant maintenant derrière nous, les constructeurs automobiles partagent ces jours-ci le bilan de leurs ventes totales de cette année qui, comme 2020, a été marquée par de nombreux défis.

Dans ce nouvel épisode de Podcast de chars sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer dressent le palmarès des véhicules neufs les plus vendus au pays au cours de l’année 2021. Ensemble, ils analysent et décortiquent ces données qui brossent un portrait de l’industrie.

Si le Ford Série F continue de trôner au sommet, certaines voitures ont perdu des plumes et d’autres ont gagné en popularité.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.