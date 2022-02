Manifestation à Québec ce week-end: pas d'«état policier», tempère Bruno Marchand

Le maire de Québec assure que les pouvoirs supplémentaires qu'il octroie à son chef de police ne causeront pas de dérives; «On n'est pas dans un état policier!», lance Bruno Marchand.

En point de presse jeudi matin, le maire Marchand est revenu sur les craintes exprimées la veille par la conseillère de Limoilou, Jackie Smith, qui s'était dite inquiète des «dérives possibles» liées à l'octroi de nouveaux pouvoirs au chef de police de Québec.

En prévision des manifestations, le chef pourra en effet prendre toutes les décisions sur la circulation, le stationnement et la fermeture des rues, afin de mieux encadrer l'événement.

«Bruno Marchand a annoncé qu'il donnerait des pouvoirs supplémentaires permanents au SPVQ en réponse aux manifestations prévues en fin de semaine. Je suis inquiète des dérives possibles de cette mesure», a écrit Mme Smith sur Twitter.

La conseillère prend le «mors aux dents», a répliqué le maire. «Mme Smith a une vision complètement différente de la police. On l'a vu en campagne avec une préoccupation surtout pour soustraire le financement de la police. Nous, on n'est pas là du tout. [...] Les ajouts que nous avons faits aux pouvoir du service de police, il n'y a pas de dérive possible. Tout ce que le chef de police peut faire, c'est jouer avec la circulation routière, le stationnement et l'accès aux rues. On n'est pas en train de vivre dans un état policier parce qu'on vient de permettre ça.»

Il a par ailleurs affirmé qu'il serait «facile de revenir en arrière» si cela devenait problématique.

Le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, n'a pas émis d'objection sur l'octroi de ces pouvoirs, mais il estime qu'ils ne doivent pas perdurer dans le temps. «Je pense que ça devrait être temporaire.»

Hells sous surveillance

La présence de sympathisants du groupe de motards criminalisé des Hells dans l'organisation de la manifestation, tel que le révélait jeudi Le Journal, est surveillé de près à Québec. «Tout dépend de leurs intentions», a avancé le maire.

Claude Villeneuve s'en inquiète, quant à lui. «La manifestation est instrumentalisée par un paquet de groupes qui ne souhaitent pas notre bien.»

Pas d'installations permanentes

En prévision des manifestations de la fin de semaine, le maire a confirmé que la municipalité n'avait toujours pas reçu de demande de permis pour la tenue d'un événement festif.

La veille, il avait rappelé que la tenue de spectacles de musique et d'animation étaient interdite sans une autorisation administrative de la Ville.

«Nous sommes en discussion constante avec les organisateurs et le sujet [des spectacles] a été abordé. Nous essayons actuellement de trouver une voie de passage pour organiser le tout», a indiqué le Service de police de la Ville de Québec.

Par ailleurs, les spas, ou tout autre installation permanente ou semi-permanente, ne seront pas autorisés à Québec, a-t-il rappelé, en référence à ce qui s'est passé à Ottawa.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron

