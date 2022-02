Mauricie: deux employés sourds embauchés au IGA Pointe-du-Lac

Le IGA de Pointe-du-Lac, en Mauricie, a fait preuve d’ouverture d’esprit en embauchant en octobre dernier deux employés issus de la communauté sourde, une intégration qui se fait lentement, mais sûrement avec leurs collègues et la clientèle.

«Les gens ont porté attention. On a une bonne relation avec les employés aussi. Les gens apprennent certains signes et ils veulent apprendre aussi, alors moi, je leur ai montré quelques mots en LSQ (langue des signes québécoise)», a expliqué Illial Chornyi, un des deux employés sourds par le biais de l’interprète et bénévole Lyne Authier.

Les deux recrues arrivent quand même à se faire comprendre autrement qu’avec des mots, même si ça prend un peu plus de temps.

Le propriétaire de l’endroit était conscient du défi lorsqu’il les a embauchés.

«Qu’est-ce qui fait peur aux entrepreneurs, peut-être, c’est que la ligne est mince entre un bon service et un mauvais service. La cliente quand elle s’est adressée à Yuri, lui, il a pris 30 secondes pour aller chercher une feuille et un crayon à l’arrière. Mais tu sais, peut-être qu’un client aurait dit : ''Euh... il a donc bien l’air bête. Quel genre de service que c’est?'' et s’en aller», a mentionné le propriétaire, Raynald Giguère.

M. Giguère a l’habitude depuis plusieurs années d’offrir des opportunités d’emplois à des personnes qui vivent avec un handicap ou qui doivent mieux s’intégrer dans la société.

«Des fois, il y a des clients qui ne connaissent pas la surdité, mais il faut être patient, parce que des fois, on doit écrire des choses. Le client doit écrire ce qu’il veut. Après, moi je vais faire les choses», a raconté l’autre employé sourd du IGA, Yuri Daigle.

Pour Jérôme Blanchette, un ancien employé du IGA des Chenaux, c’est une fierté de voir des gens de sa communauté réussir.

Il a d’ailleurs tourné une vidéo pour apprendre quelques mots en langue des signes à la clientèle de l’épicerie et à tous ceux qui veulent l’apprendre.

«Aujourd’hui, on a besoin de plus d’employés. On a besoin que les sourds, les malentendants, les oralistes, etc. Eux aussi, ils veulent travailler pour vivre! Je trouve ça vraiment wow de voir que des employeurs gentils supportent la communauté sourde», a ajouté Jérôme, accompagné de sa sœur comme interprète.

«C’est toujours encourageant de voir des employeurs qui ne connaissent pas la culture sourde qui ont cette ouverture d’esprit là», a mentionné la cofondatrice de Vibrasigne et sœur de Jérôme, Chloé Blanchette.

«Est-ce que c’est vraiment nous qui les avons intégrés ou c’est eux qui nous font avancer ?», a laissé échapper le propriétaire du IGA de Pointe-du-Lac.