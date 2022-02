New Jersey: une vidéo de l’arrestation musclée d’un jeune noir mène à une enquête interne

La police et la justice du New Jersey ont lancé une enquête «interne» après la diffusion d'une vidéo, devenue virale, qui montre deux policiers mettre fin à une bagarre entre deux adolescents, un noir et un blanc, mais interpellant violemment et uniquement le jeune noir.

Le gouverneur du New Jersey, le démocrate Phil Murphy, a dénoncé «ce qui paraît être un traitement distinct en fonction de la race».

Sur une vidéo postée par la plateforme Storyful et qui tourne depuis mercredi sur les télévisions américaines, une violente bagarre à coups de poing éclate entre deux adolescents dans un centre commercial de Bridgewater Township, une banlieue de New York.

L'un est noir, l'autre est blanc. La scène, le week-end dernier, a été filmée au téléphone par des témoins.

Au bout d'une dizaine de secondes, deux policiers en uniforme, une femme et un homme, arrivent derrière les adolescents et les séparent brutalement. Mais alors que le jeune noir est violemment plaqué au sol par le policier, sa collègue fait asseoir l'adolescent blanc sur un canapé, échange quelques mots et va prêter main-forte pour maîtriser le jeune noir.

On voit alors la policière s'accroupir et poser son genou au niveau des épaules et de la nuque, pendant que l'officier le menotte.

Le garçon a raconté sur ABC que les deux policiers l'avaient «plaqué au sol» et que «l'homme (avait) mis son genou sur (son) dos avant de commencer à (lui) passer les menottes».

«Puis la femme est arrivée, a placé son genou sur le haut de mon dos et commencé à aider à me menotter pendant que (l'autre adolescent) était assis sur la banquette à regarder toute la scène», a-t-il témoigné, sous le prénom de «Kye».

Aucune image ne montre la suite de l'interpellation, ni ce qu'est devenu le jeune blanc qui n'a pas été arrêté.

«Nous devons augmenter la confiance entre ceux qui font appliquer la loi et les personnes qu'ils servent», a expliqué le gouverneur Phil Murphy.

La police de Bridgewater Township a reconnu sur Facebook que la vidéo avait «contrarié des membres de notre communauté» et annoncé une «enquête interne» avec «demande d'assistance du bureau du procureur du comté de Somerset», chef-lieu de Bridgewater.

Interrogé jeudi par l'AFP, un porte-parole du bureau du procureur du New Jersey a assuré que ses «services travaillaient étroitement avec ceux du procureur du comté de Somerset qui mène l'enquête» et qu'ils devaient «assurer des enquêtes minutieuses, justes et indépendantes sur des incidents liés à l'usage de la force par la police et à son comportement».

Mercredi soir, l'association de lutte contre le racisme National Action Network, en pointe lors du meurtre en mai 2020 de l'Afro-américain George Floyd par un policier blanc qui l'avait asphyxié avec son genou, s'était dite «très perturbée» par la vidéo qui «insinue qu'il y a dans la réponse des officiers de police un préjugé implicite».