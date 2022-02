Patrick Bruel en visite au Variété de «Star Académie»

Patrick Bruel sera l'un des invités du prochain Variété de «Star Académie», dimanche soir. Le chanteur français répond toujours présent quand il s’agit d’aider des jeunes qui rêvent de faire leur place dans le milieu de la musique.

• À lire aussi: «Star Académie» : les portes de l’Académie sont ouvertes!

• À lire aussi: «Star Académie»: Trois filles en danger

• À lire aussi: Avec les Académiciens, il va faire un medley de ses plus grands succès, auxquels s’ajouteront quelques surprises. «On va aussi chanter "À la santé des gens que j’aime", et ça me fait très plaisir, a-t-il indiqué au téléphone depuis sa chambre d’hôtel. C’est une chanson qui a bien marché en France, et qui fait beaucoup de bien.»

Ce n’est pas la première visite de Patrick Bruel dans une émission comme «Star Académie», mais c’est toujours un plaisir pour lui d’y participer. «C’est très touchant, émouvant et gratifiant. Si ce genre d’émission avait existé, il y a 30 ans, je m’y serais précipité pour me faire connaître par ce moyen. C’est une opportunité extraordinaire pour ces jeunes talents.»

Depuis que ces émissions existent, elles ont fait connaître des dizaines d’artistes. «Je me souviens d’avoir chanté, il y a quelques années, avec la jeune Charlotte Cardin, qui n’avait pas gagné, mais j’avais senti que quelque chose se passait. Le dénominateur commun, ce sont les étoiles qu’ils ont dans les yeux, avec l’envie d’apprendre, de faire de leur mieux, d’être remarqué... À nous de leur donner les moyens, la méthode pour donner le meilleur d’eux-mêmes.»

Auteur-compositeur

L’étape d’écrire et de composer ses propres chansons est importante pour le chanteur français. «Le conseil serait de leur dire de se rendre indépendants en apprenant un instrument et en essayant le plus possible d’être capables de faire une mélodie ou d’harmoniser. En même temps, il n’y a pas de règle à part celles du travail, de la cohérence et de l’envie.»

L’industrie de la musique a beaucoup changé depuis quelques années, et les jeunes chanteurs doivent en tenir compte. «Quand j’ai commencé, c’était difficile d’entrer dans ce milieu pour un jeune artiste parce qu’il fallait obligatoirement passer par une maison de disques. Aujourd’hui, n’importe qui peut se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. On voit des artistes émerger très rapidement.»

L’envers de la médaille, c’est que les succès passent vite et se succèdent à vive allure. «À l’époque, c’était difficile de rentrer dans le métier, mais après c’était plus facile de développer et de construire une carrière qu’aujourd’hui.»

Outre Patrick Bruel, le Variété de «Star Académie» accueillera également, dimanche prochain, le groupe Kaïn, Alessia Cara, ainsi que Lunou et Rémi Chassé pour la comédie musicale «Rock of Ages».