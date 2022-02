Pelletier: un atout pour les Flames

Jakob Pelletier fait partie des joyaux parmi les espoirs des Flames de Calgary. Il est le type de jeune ailier que le directeur général Brad Treliving n’échangera pas à moins de recevoir la lune en retour.

Tyler Toffoli rentre dans la catégorie des bons joueurs. Il a gagné la coupe Stanley avec les Kings en 2014, il a marqué cinq fois plus de 20 buts, il est encore dans la fleur de l’âge à 29 ans et il a un contrat très abordable à 4,25 millions jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Mais Toffoli n’est pas un surdoué. Les Flames ont payé un prix des plus raisonnables pour l’attirer en Alberta en échangeant un choix de 1er tour en 2022, un choix de 5e tour en 2023, l’ailier Emil Heineman et le vétéran Tyler Pitlick.

De chez lui à Stockton en Californie, lieu de l’équipe-école des Flames, Pelletier a songé à son avenir quand il a pris connaissance de l’acquisition de Toffoli.

« Quand j’ai vu ça, j’ai quand même fait le saut, a reconnu Pelletier lors d’une entrevue téléphonique au Journal. Je ne pensais pas que c’était pour arriver pratiquement un mois avant la date limite des transactions. Je voulais connaître le retour pour Toffoli. Je ne pense pas que je suis complètement à l’abri d’une transaction, surtout quand ton équipe reçoit un gros nom.

« Je n’ai pas une clause de transaction. J’avais hâte de savoir ce que les Flames donnaient pour Toffoli. »

Dans les plans des Flames

Pelletier n’a pas cherché à savoir si le CH a manifesté de l’intérêt pour ses services.

« Je n’ai pas posé la question à mon agent [Olivier Fortier], a-t-il répliqué. Ça ne me concerne pas trop. Je n’ai pas de contrôle sur cet aspect. Si j’étais dans les discussions ou non, je n’ai pas besoin de le savoir. Je sais que les Flames m’aiment bien et qu’ils ont des plans pour moi. »

Aux dires de Fortier, les Flames ont leur choix de 1er tour (26e en 2019) en haute estime.

« Je n’ai jamais eu une information des Flames comme quoi c’était possible qu’ils l’échangent, a mentionné Fortier. Je ne sais pas s’il a fait partie des discussions, mais je peux imaginer que le Canadien a soulevé son nom. Jakob est un très bel espoir. Les Flames l’aiment beaucoup.

« J’ai rencontré les Flames vendredi dernier à Stockton pour parler de l’avenir de Jakob. Il fait réellement partie des plans de l’équipe. Il a de bonnes chances de faire le saut l’an prochain à Calgary. »

Kent Hughes, le directeur général du Canadien, a reçu deux pièces importantes pour construire le futur bateau de l’équipe avec un choix de 1er tour et Heineman, un ailier gauche de 20 ans repêché au 2e tour en 2020 par les Panthers de la Floride. Il a décrit le Suédois comme un ailier rapide, un bon marqueur et assez robuste.

Grosse saison à Stockton

Âgé de 20 ans, Pelletier connaît une transition très facile à sa première saison chez les professionnels avec le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine.

L’ancien des Wildcats de Moncton et des Foreurs de Val-d’Or se retrouve au deuxième rang des marqueurs de son équipe avec 37 points (14 buts, 23 passes) en 38 matchs.

« Il n’y a pas beaucoup de monde qui pouvait prédire une telle saison offensivement pour moi, a-t-il dit. Mais j’ai confiance en mes moyens. Je me connais comme joueur et j’avais espoir d’être un bon élément pour notre équipe. Je me retrouve dans un bon contexte. Je joue pour une bonne équipe avec le Heat, nous sommes au premier rang dans notre division. Quand l’équipe roule, c’est plus facile de produire. »

Pour Pelletier, la prochaine étape sera celle de la LNH. Il ne s’agit toutefois pas d’une urgence.

« Je suis ici pour apprendre, a-t-il répliqué sagement. C’était ça le plan pour moi au début de la saison. J’ai un très bon temps de jeu avec le Heat. Je suis au sein de la première vague en supériorité numérique, je joue également en désavantage numérique et j’ai un gros rôle à cinq contre cinq. Je ne me plains pas. Je veux jouer dans la LNH, mais je resterai patient. Quand je ferai le saut, je serai prêt. »

Pelletier n’a pas juste de bons chiffres offensivement, il est aussi un ailier très combatif et un bon meneur malgré son jeune âge.