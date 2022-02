Qui rira le dernier?

Dix icônes canadiennes de l’humour. Un studio. Six heures. La seule règle : interdit de rire. L’expérience LOL : Last One Laughing a été « complètement dingue » pour Jon Lajoie, seul candidat québécois de l’aventure.

« Il n’y a absolument rien qui peut nous préparer à quelque chose d’aussi fou », avance le comique, en visioconférence avec Le Journal.

Le concept de LOL : Last One Laughing est simple. Dix humoristes bien connus se retrouvent ensemble dans une même pièce avec le défi de ne pas rire des pitreries et blagues de leurs pairs. Une première offense vaut au candidat fautif un avertissement, donné sous forme d’un carton jaune. La seconde entraîne une élimination.

Le dernier comique restant remporte la somme de 100 000 $, destinée à un organisme ou une œuvre de charité de son choix. L’émission, animée par Jay Baruchel, démarre vendredi sur Prime Video.

« N’importe quoi »

Jon Lajoie était très peu familier avec le format japonais, depuis repiqué dans près d’une dizaine de pays. Mais après quelque 18 mois de pandémie – l’émission a été tournée à Toronto l’été dernier –, il aurait accepté « presque n’importe quel contrat » pour sortir de la maison.

« Ce n’est pas le genre de chose que j’aurais voulu faire dans le passé ; en fait, l’idée du concept elle seule me rend extrêmement anxieux. Mais après un an et demi de pandémie, j’étais prêt à tout pour le moindre contact humain », lance Jon Lajoie en riant.

C’est ainsi qu’il s’est retrouvé entouré de grosses pointures de l’humour telles que Colin Mochrie, Debra DiGiovanni, Tom Green, Caroline Rhea ou encore Dave Foley. L’équivalent, dans ses mots, « d’entrer dans le ring avec Mike Tyson ».

« J’étais très intimidé en voyant Colin Mochrie. Ce gars-là est un génie, une vraie légende canadienne. Alors je me suis tout de suite dit que mes chances de gagner venaient de s’envoler en fumée », laisse-t-il tomber, sourire en coin.

Il faudra attendre encore deux semaines pour savoir si Jon Lajoie sortira vainqueur de cette aventure télévisuelle. Comme la première saison de LOL : Last One Laughing est mise en ligne à raison de deux épisodes par semaine, la finale sera disponible dès le 4 mars.

En cas de victoire, l’humoriste montréalais versera la totalité des fonds recueillis à Médecins sans frontières.

▶ LOL : Last One Laughing est disponible sur Prime Video.