Stromae à Montréal et à Québec pour sa tournée nord-américaine

Stromae se produira trois fois au Québec à l’occasion d’une tournée américaine qui débutera avec deux concerts au festival Coachella en Californie. Il s’arrêtera au Centre Bell les 25 et 26 novembre et il mettra un terme à cette série de spectacles le 11 décembre au Centre Vidéotron à Québec.

Il s’agit d’un retour sur scène pour l’auteur, compositeur et interprète qui met un terme à une pause de huit ans entamée en 2015.

Stromae, qui lancera, le 4 mars, un troisième album intitulé Multitude, se produira aussi à Vancouver, San Francisco, New York, Toronto, Washington et à Boston lors de cette série de spectacles. La tournée débutera les 16 et 23 avril à Indio en Californie pour l’événement Coachella.

Une prévente pour les deux spectacles du Centre Bell aura lieu du 22 février à 10h au jeudi 24 février à 22h. La mise en vente générale des billets débutera à 10h le 25 février sur stromae.com.

Une prévente, pour le spectacle de Québec, sera offerte aux abonnés de l’infolettre de Vidéotron le 24 février et la vente des billets pour le grand public débutera le 25 février à 10h sur Gestev.com.

Plus de détails à venir...