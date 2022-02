Sur les traces des Harvey et Kershaw

En terminant au cinquième rang au sprint par équipe de ski de fond, Antoine Cyr et son partenaire Graham Ritchie peuvent bomber le torse. Il s’agit de la deuxième meilleure performance dans l’histoire après la cinquième place signée par le duo formé d’Alex Harvey et Devon Kershaw aux Jeux de Vancouver en 2010.

« Des puissances comme la Norvège, la Finlande, la Suède et la Russie misent sur un budget quatre fois supérieur à celui du Canada et possèdent tellement de profondeur, souligne Cyr. C’est le fun de pouvoir rivaliser avec ces grandes équipes. De notre côté, nous avons eu d’excellents modèles comme Alex, Devon et Len Valjas. »

« J’ai reçu un message d’Alex qui vantait notre performance en ajoutant que lui et Devon avaient remporté le titre mondial en 2011 à Oslo après leur résultat des Jeux de Vancouver, de poursuivre Cyr qui avait pris le 7e rang au mondial l’an dernier en compagnie de Ritchie. Son beau message démontre qu’il a confiance et croit en nous. »

IL SAUVE SES JEUX

Cette performance est d’autant plus méritoire que Cyr peinait depuis le début des Jeux et qu’il avait dit craindre d’être exclu du sprint par équipe après sa performance au 15 km classique où il avait obtenu une lointaine 37e place.

« Après des Jeux tellement difficiles, c’est incroyable de terminer sur une telle note, a exprimé Cyr. J’ai sauvé mes Jeux. On a tellement bataillé et nous étions dans la lutte pour le podium jusqu’à mon dernier tour. À 23 ans tous les deux, nous étions l’équipe la plus jeune au départ et cette performance démontre la qualité des athlètes que nous sommes en train de devenir. Que nos adversaires attachent leur tuque, nous serons là dans quatre ans et encore plus forts. »

Cyr avait de bons mots pour l’entraîneur Erik Braten qui n’a pas lancé la serviette malgré ses performances décevantes.

« C’est une belle marque de confiance de sa part et je le remercie, a souligné le fondeur de Gatineau. Il avait confiance que je puisse rebondir. Compte tenu de mes résultats passés en classique et au sprint par équipe, c’était une décision logique. Tu ne peux pas t’arrêter à seulement quelques mauvaises performances pour arrêter ton choix. »

PROBLÈME D’ALTITUDE

Cette performance efface les doutes sur la forme physique de Cyr qui craignait que quelque chose ait manqué dans sa préparation à la lumière de ses trois premières courses.

« L’entraînement n’est pas une science infuse, mais c’est l’altitude qui a eu raison de moi, a-t-il raconté. Au sprint par équipe, l’altitude a moins d’effet en raison du format de l’épreuve. La préparation physique était bonne, mais la préparation pour skier en altitude est ratée. Louis [Bouchard] m’a dit que c’était beau de me voir aller et qu’il a reconnu son athlète. »

Malgré ce coup d’éclat, Cyr a pris la décision de se retirer du 50 km départ groupé qui devait avoir lieu la nuit dernière.

« La saison est encore longue et nous avons décidé de miser sur le repos et la récupération en prévision des prochaines étapes de la Coupe du monde. Je quitte la Chine, le 21, en direction de Lahti en Finlande. »