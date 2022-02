«The Porter»: revisiter le Montréal de 1920 à travers la lutte des travailleurs noirs

CBC lève le voile sur un pan important de l’histoire des Noirs à Montréal dans sa nouvelle série à grand déploiement, et marque du même coup l’histoire de la télévision canadienne.

Pour la première fois à l’antenne du diffuseur public, une série de fiction, écrite et réalisée presque uniquement par des Canadiens afrodescendants, raconte l’histoire du point de vue de cette communauté marginalisée dans un Canada des années 1920 où la stigmatisation et le racisme étaient plus qu’omniprésents.

Inspirée d’événements réels, The Porter suit un groupe de porteurs de wagons‐lits, victimes de discrimination et d’exploitation, dans la création de leurs premiers syndicats tels que l’Ordre des porteurs de wagons‐lits (OSCP) et la Fraternité des porteurs de wagons‐lits (BSCP).

PHOTO COURTOISIE CBC

La série en huit épisodes a été tournée à Winnipeg, au Manitoba, et c’est le québécois Réjean Labrie, concepteur scénographique, qui a eu la mission d’y recréer le quartier montréalais de la Petite-Bourgogne, ainsi que les villes américaines de Détroit et de Chicago.

La capitale manitobaine était le choix le plus logique pour y tourner The Porter, notamment parce qu’elle possède encore bon nombre de bâtiments centenaires, mais surtout parce qu’elle a conservé un train à vapeur de cinq wagons-cabine, le «Prairie dog train», qui est par ailleurs toujours fonctionnel. De plus, «on dit toujours que Winnipeg est le Chicago du Nord» et comme une partie de l’histoire s’y déroule, Winnipeg semblait être un choix astucieux comme lieu de tournage, a précisé Réjean Labrie.

PHOTO COURTOISIE CBC

«Ç’a été quand même difficile de faire Montréal à Winnipeg, mais c’était faisable. Il y a des petits coins, avec des rues plus étroites et des arrière-cours qui permettaient de recréer les ruelles de Montréal», a fait savoir l’homme responsable des décors dans une entrevue accordée à l’Agence QMI.

Le grand défi pour son équipe était de «recréer la gare de Windsor, la grosse gare de train de Chicago et les autres petites gares de l’époque» par où passait le train à vapeur, a-t-il précisé.

Pour la série, l’équipe des décors qui comptait une quarantaine de menuisiers et une vingtaine de peintres a conçu surtout des cabines de train, qui étaient beaucoup plus luxuriantes à l’époque, des intérieurs et un bar inspiré du bar montréalais Rockhead’s Paradise qui a connu une popularité folle dans les années 1930 et 1940. Son fondateur, Rufus Rockhead, a par ailleurs été le premier propriétaire noir d’un club à Montréal.

«Je n’avais pas beaucoup de notions sur comment la population noire était arrivée au Québec, d’où venaient les trains [et] en tant que francophone, on a beaucoup plus entendu parler des clubs blancs», a avoué Réjean Labrie, ajoutant avoir fait énormément de recherches pour recréer le plus fidèlement possible la réalité de l’époque. Le responsable des décors s’est notamment intéressé aux grandes figures noires de l’époque, entre autres des pianistes Oscar Peterson, dont le père était porteur, et Oliver Jones.

En tout, la création des décors s’est échelonnée de novembre 2020, jusqu’à la fin des tournages en septembre 2021.

Et c’est environ 10 % des décors qui ont été construits en studio. Le reste se partage entre extérieurs et effets visuels.

The Porter a été créée par les acteurs Arnold Pinnock et Bruce Ramsay, écrite en collaboration avec les scénaristes Annmarie Morais, Marsha Greene (Mary Kills people avec Caroline Dhavernas), Andrew Burrows-Trotman, Priscilla White et réalisé par Charles Officer et RT Thorne.

The Porter est diffusée sur CBC les lundis dès le 21 février à 21 h et sera disponible en diffusion en continu sur CBC Gem, aussi accessible via ICI TOU.TV.

Les huit épisodes produits par Sienna Films et Inferno Pictures s’écouleront au rythme d’un par semaine.

