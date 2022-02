Un très rare bébé de requin-fantôme découvert en Nouvelle-Zélande

Des scientifiques de la Nouvelle-Zélande ont découvert pour la première fois un bébé de requin-fantôme, qui permettra d’en apprendre plus sur ce poisson mystérieux qui se cache dans les profondeurs de l’océan.

Le petit requin-fantôme a été trouvé à une profondeur de 1200 mètres sous l’eau, à l’est de l’île du Sud, en Nouvelle-Zélande, rapporte CNN.

La découverte «très rare» a été effectuée lors d'une exploration sous-marine, a indiqué mardi l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère dans un communiqué de presse.

Animal d'eau profonde, le requin-fantôme est une espèce étroitement liée aux requins et aux raies. Ce sont des poissons dont le squelette est principalement constitué de cartilage, et leurs embryons se développent dans des capsules d'œufs pondues sur le fond marin. Ils se nourrissent de jaune d'œuf jusqu'à leur éclosion.

Les scientifiques ont compris que le poisson découvert venait d’éclore parce que son abdomen était encore rempli de jaune d’œuf.

«Nous ne savons pas grand-chose sur les requins-fantômes», a expliqué la Dre Brit Finucci, reponsable de la recherche à CNN. «Ce que nous savons provient principalement de spécimens adultes. Il est donc très très rare de trouver des jeunes de beaucoup de ces espèces, c'est pourquoi je suis assez excitée.»

Comme la plupart des requins-fantômes se trouvent en eau profonde, ils sont «assez difficiles d'accès».

La Dre Finucci espère que la découverte permettrait de comprendre certaines lacunes concernant ces poissons. L'espèce exacte du requin-fantôme découverte par l'équipe n'est pas encore connue.

niwa_science via CNN

Les requins-fantômes font partie de la lignée la plus ancienne des poissons cartilagineux.

Le jeune âge du spécimen signifie que les chercheurs pourront désormais le comparer avec les connaissances qu’ils possèdent sur les requins-fantômes adultes, en tenant compte des différences d'habitat, de régime alimentaire et d'apparence.

«Nous espérons que cela nous donnera plus d'indications sur la biologie et l'écologie», a ajouté Dre Finucci. «D'après ce que nous savons des espèces les plus étudiées, les jeunes peuvent être très différents des adultes.»

Ce poisson est tellement difficile à observer qu’il a fallu attendre 2016 pour que des scientifiques soient capables de le filmer pour la première fois.