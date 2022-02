Une plateforme pour partager ses données génétiques

Des chercheurs de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont pris le pari de démocratiser la science et de la rendre plus attrayante aux yeux de la population en lançant la Cohorte participative du Québec (COPAQ) pour inviter les adultes à partager leurs données génétiques.

«On s’adresse aux gens qui ont fait leurs tests génétiques personnalisés ou à ceux qui projettent de les réaliser bientôt auprès d’une compagnie privée», a expliqué le professeur en génétique humaine à l’UQAC et responsable du projet, Simon Girard.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur le site www.copaq.ca, partager leurs données et répondre à des questionnaires. «Un questionnaire sur ses origines et un autre plus long sur sa généalogie», a précisé M. Girard.

En échange, les chercheurs s’engagent à partager les résultats de leurs travaux avec les participants. «Éventuellement, on va être en mesure de faire parvenir des rapports personnalisés aux participants», a indiqué M. Girard.

«Habituellement, un participant à une étude biomédicale va à l’hôpital, rencontre un médecin, fait des prélèvements et c’est pas mal tout ce que le citoyen voit de la recherche. Nous, on veut changer ça, on a envie que le citoyen se sente au cœur du projet de recherche», a-t-il ajouté.

Les participants pourront ainsi en apprendre davantage sur leurs origines, tout en aidant activement les chercheurs dans leurs travaux. «Le but c’est de rendre ça disponible à tous les chercheurs canadiens et si ça marche bien, ça va servir à plein de laboratoires sur les recherches en génétique, pour les gens qui travaillent en évolution, en sciences fondamentales et même en sciences humaines», a soutenu M. Girard.

Les données scientifiques fournies par les participants permettront aussi de bonifier le fichier BALSAC, un arbre généalogique de la population du Québec né à l’UQAC il y a 50 ans.

«Ça constitue une toile de fond pour les chercheurs qui travaillent sur différentes maladies, notamment comprendre leur fondement et le rôle des facteurs génétiques», a mentionné la directrice du Projet BALSAC, Hélène Vézina. «Connaître la population d’où vient l’individu atteint, ça fait partie de l’équation.» Le projet a été pensé et développé pour assurer la confidentialité des données.