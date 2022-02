Accessoires de cuisine: chaleureux tajines de février

On reconnaît le tajine par sa base ronde peu profonde surmontée d’un couvercle de forme conique qui favorise la circulation de la vapeur émanant du jus de cuisson, maximisant ainsi les saveurs et la tendreté des aliments. Ce plat apportera certainement de la chaleur et de l’exotisme à votre mois de février.

Tajine volcanique

Photo courtoisie, Le Creuset

D’un orangé volcanique rappelant la lave en ébullition ou arborant un très appétissant rouge cerise, ce tajine (2,3 L) Le Creuset fera exploser les saveurs des plats d’ici et d’ailleurs qui y cuiront longuement, détendant la chair de la viande et la rendant juteuse à souhait ! Sa base en fonte est compatible avec toutes les surfaces de cuisson, puis assure l’uniformité et la rétention de la chaleur.

► lecreuset.ca > 360 $

Chic céramique

Photo courtoisie, Emile Henry

Le design du tajine Delight (4L) d’Emile Henry créera certainement tout un effet lors du service à la table. Cet ustensile en céramique est idéal pour faire dorer, saisir, mijoter et sauter des aliments. Son couvercle en dôme léger permet même d’y accueillir de gros morceaux de viande pour concocter un véritable festin. Utilisez ce tajine partout, peu importe la surface de cuisson, induction et four micro-ondes inclus. Il résiste même aux chocs thermiques.

► labaie.com > 349,99 $

Le traditionnel

Photo courtoisie, Medina Palais

Ce tajine marocain traditionnel est fabriqué en terre cuite. Cette matière permet une excellente répartition de la chaleur, requiert moins de matières grasses, offre un maximum de saveurs aux repas, en plus de conserver la valeur nutritionnelle des aliments. Une étape de préparation (immersion dans l’eau et séchage au four) du tajine en terre cuite est requise avant l’usage, mais ça vaut le coup ! Il y a plusieurs grandeurs disponibles, de 8 po de diamètre (1 à 2 personnes) jusqu’à 16 po (9 à 12 personnes).

► lamedinashop.com > à partir de 79 $

Exotisme moderne

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Ce tajine (32 cm) de Scanpan combine élégance, fonctionnalité et durabilité. Avec sa base en acier inoxydable dotée de deux poignées et son couvercle en céramique blanche, il n’a pas besoin d’invitation pour rehausser le décor d’une cuisine moderne et pour ajouter une touche d’exotisme aux repas quotidiens. Sa base peut également être utilisée comme plat de service. Sortez-la à toutes occasions !

► arescuisine.com > 295 $