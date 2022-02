«Chien»: chaud au cœur

Channing Tatum coréalise et coproduit cette histoire touchante dans laquelle il joue également.

Depuis quelques années, les cinéphiles ont droit à des longs métrages illustrant le travail des unités canines de l’armée américaine, qu’il s’agisse de «Megan Leavy» avec Kate Mara ou encore «Max» avec Lauren Graham.

Dans «Chien», l’histoire est moins celle des faits d’armes de Lulu, le berger belge dont il est ici question, mais de la relation qui se développe entre lui et Jackson Briggs (Channing Tatum).

Car ce dernier est un ancien ranger de l’armée, dont l’ami est mort et dont le chien, Lulu, doit assister aux funérailles. Étant le mieux placé pour conduire Lulu à la cérémonie, Briggs n’a pas le choix que de se plier aux ordres de son supérieur. Le «road trip» ne se déroule pas du tout comme prévu. Le chien est, bien sûr, en deuil de son maître. Mais, de plus, il est sensible à certains bruits et souffre de plusieurs traumatismes, rappel de son travail en zone de guerre. Biggs n’est pas, lui non plus, en bon état physique. Il a été blessé au combat et souffre de troubles mentaux.

Là où «Chien» se démarque des œuvres similaires, c’est dans l’étude nuancée et touchante du développement de la relation entre Biggs et Lulu. Et, lorsqu’on sait que le long métrage familial a été inspiré par ce que Channing Tatum a vécu avec son premier chien, on se dit que le scénario n’est pas le fruit du hasard.

«Chien» ne tombe pas, non plus, dans l’hommage aux soldats tombés lors des conflits passés. Là encore, le scénario de Reid Carolin, le coréalisateur, et Brett Rodriguez fait dans le pudique et le suggéré plutôt que l’héroïque. Et c’est tant mieux, «Chien» rejoignant ainsi un public beaucoup plus large à quelques semaines des vacances de la relâche.