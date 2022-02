Cocktail météo: la tempête hivernale faiblira vendredi

Le cocktail météo qui a laissé un matelas de près de 15 centimètres de neige devrait baisser en intensité dans le sud du Québec, alors que dans les secteurs de l’est de la province la tempête hivernale persistera, vendredi.

À Montréal et dans la vallée du Saint-Laurent, l’on prévoit de la faible neige cessant à la mi-journée avec parfois de la poudrerie. Le ciel sera dégagé en après-midi, mais il fera nettement plus froid.

À Québec, à Saguenay et les environs, Environnement Canada prévoit quelques accumulations de neige, entre 2 et 4 centimètres au sol, mais le temps sera venteux avec des rafales de 70 km/h et un mercure à la baisse.

En Estrie et en Beauce, la pluie verglaçante devait laisser au sol un tapis de près de 5 centimètres durant la nuit, avant de muer en faible neige en après-midi, alors que le mercure atteindre les -11 degrés.

Dans les secteurs de l’est, l’avertissement de tempête hivernale est toujours en vigueur, puisque de 15 à 30 centimètres de neige sont attendus jusqu’à vendredi matin, alors que la visibilité sera réduite en raison de la poudrerie.

Les températures qui ont chuté durant la nuit partout au Québec devraient remonter légèrement pour se situer dans les normales saisonnières durant le week-end qui s’annonce neigeux, mais avec moins d’accumulations.