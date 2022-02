«Convoi de la liberté»: la presse étrangère réagit à l'opération policière

La presse étrangère suivait vendredi le dernier épisode de la saga du «convoi de la liberté», inquiète pour les enfants présents ou déçue du manque d’action, l'intervention policière à Ottawa n’a pas résonné de la même façon pour tout le monde.

Aux États-Unis, les 70 arrestations ne semblent pas impressionner un journaliste du Boston Globe qui, suite à l’annonce de l'état d’urgence, s’attendait «à voir le Canada sombrer dans le chaos». Il trouvait même vendredi après-midi que «la réalité est assez décevante», comparant la manifestation à un embouteillage. Selon lui, Trudeau réagirait de façon excessive, mais devrait tout de même «surveiller de près la manifestation et ses organisateurs» relevant au passage leur lien avec l'extrême droite et la suprématie blanche.

Fox News suivait en direct l’intervention et un onglet «freedom convoy» était accessible sur la page d'accueil pour l’occasion. Le média conservateur y partageait des vidéos d’arrestations de manifestants ainsi que des images du remorquage de véhicules.

«Le temps de la passivité face aux camionneurs anti-mesures sanitaires est révolu», notait de l’autre côté de l’Atlantique, le journal français Libération. Alors qu’il a fallu plusieurs semaines au gouvernement canadien pour prendre la décision de déloger les manifestants, en France, l'hésitation a été de courte durée. La semaine passée, les quelques milliers de protestataires qui ont tenté d’imiter le mouvement des camionneurs à Paris se sont fait violemment chasser à coups de gaz lacrymogène par les policiers.

Du côté britannique, The Guardian soulignait l’artillerie déployée par «des centaines de policiers, certains portants des fusils, d'autres avec des boucliers antiémeute et des masques à gaz», pour faire face aux manifestants. «Un drone de police a plané au-dessus de la tête alors que d'autres officiers à cheval et au moins trois véhicules blindés sont arrivés sur les lieux», ajoutait le journal.

«Les anti-vaccins canadiens utilisent les enfants comme barrière dans les manifestations avant que la police n'avance» titrait en Espagne le site d’information 20 minutos, tandis que les grands journaux du pays comme El Mundo ou El Pais n’accordaient pas un texte aux manifestations vendredi.

Al Jazeera, le site d'information du Qatar, s'inquiétait également du sort des enfants présents sur place, partageant un tweet d’Étienne Fortin-Gauthier, contenant une vidéo d’ enfants alignés avec la description «Des parents arrivent à l'affrontement avec leurs enfants».

Le média qatari notait également l’annonce de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) sur son intention de «poursuivre le gouvernement fédéral pour sa décision d'invoquer l'état d'urgence», ainsi que celle concernant la liberté des journalistes: «Avertir les journalistes des risques pour la sécurité dans la zone de manifestation est raisonnable. Les menacer d'arrestation pour avoir fait leur travail ne l'est pas».