Coupable d’avoir attaqué sa sœur avec un stylo

Le jury a rendu un verdict de culpabilité expéditif en condamnant l’homme qui a attaqué sa sœur avec un stylo en pleine salle d’audience des deux chez d’accusation d’agression armée et de voie de fait lésion.

Séquestrés tard en après-midi jeudi, les 12 jurés au procès de Bruno Beauchemin ont pris moins d’une heure vendredi pour s’entendre à l’unanimité et annoncer au juge qu’ils avaient un verdict à prononcer. Le juré numéro cinq a alors laissé tomber un «coupable» pour chacun des deux chefs d’accusation portés.

Il faut dire que la preuve contre l’homme de 60 ans était accablante alors que deux constables spéciaux et une greffière sont venus témoigner de l’attaque en plus d’un enregistrement audio où l’on pouvait entendre la victime crier de douleur après le geste. En octobre 2020, Beauchemin avait déjà été reconnu coupable de voie de fait simple sur sa sœur lorsque l’accusé et la victime se sont retrouvés dans la même salle d’audience du palais de justice pour déterminer la peine que devrait avoir Bruno Beauchemin pour cette première infraction.

Au terme du témoignage de la victime, alors qu’elle se dirigeait de la barre des témoins vers la sortie de la salle, Bruno Beauchemin avait attaqué sa sœur par-derrière en lui donnant des coups de stylo à la tête et au cou, et ce, malgré la présence de deux constables spéciaux.

Cinq ans demandés

Vendredi matin, l’accusé s’est quelque peu désorganisé après le verdict, le juge Raymond W. Pronovost lui ordonnant de s’assoir d’un ton autoritaire en le pointant du doigt. Les observations sur la peine auront lieu en après-midi, mais le procureur de la couronne Me Julien Beauchamp-Laliberté a déjà annoncé qu’il demanderait une peine de cinq ans à compter d’aujourd’hui.

Bruno Beauchemin est déjà incarcéré depuis 16 mois en lien avec cette affaire alors que cette période d’emprisonnement devrait être calculée à temps et demi selon les règles de droit. L’accusé, toujours sans avocat, se fera entendre plus tard.