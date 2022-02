Découvrir Montréal en Lumière avec toute la famille

Le festival Montréal en lumière, c’est l’occasion de découvrir la métropole sous son jour le plus festif, en plein cœur de l’hiver. Spectacles, sentier de patin, œuvres lumineuses et même expériences gastronomiques, il y a de quoi s’amuser pour toute la famille.

Parmi les activités adaptées aux enfants se trouvent le spectacle Ari Cui Cui et les patins magiques, présenté au Gesù le 20 février, ainsi qu’une panoplie d’activités extérieures gratuites offertes au centre-ville jusqu’au 5 mars. Un parcours d’installations lumineuses de même que des projections cinématographiques géantes s’ajoutent à l’impressionnant sentier de patin aérien de la place des Festivals, véritable expérience multimédia son et lumière.

Le chef Edgar Trudeau-Ferrin a conçu un menu brunch nordique aussi magnifique que délicieux à l’intention de toute la famille, lequel sera servi les 27 février et 6 mars au restaurant Rosélys.

Presque chaque jour, du côté de la patinoire de l’esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles, se déroule Cadence, un spectacle sur glace conçu par Les 7 Doigts de la main, et mettant en vedette patineurs et artistes de cirque de calibre international, dans d’impressionnantes prouesses acrobatiques.

Parmi les expériences gastronomiques proposées sur le thème Savourer notre nordicité, plusieurs événements plairont aux grands, mais aussi aux petits.

Tout près des installations extérieures, plusieurs hôtels offrent les forfaits Couette et gastronomie, comprenant nuitées et repas, brunch ou souper, élaborés spécialement pour Montréal en Lumière, et servis en salle ou à la chambre. De quoi se composer une aventure inoubliable en famille !

Menus pour petits et grands

Juste à côté de la patinoire, le restaurant Kamuy, spécialisé en cuisine caribéenne, offre repas et boissons réconfortantes sur sa terrasse chauffée. Le dimanche 27 février, son brunch Karnaval aux saveurs colorées des Caraïbes sera offert à volonté, en plats à partager. Un événement aussi délicieux qu’animé !

Le 27 février et le 6 mars, c’est au tour du restaurant Rosélys d’offrir son brunch nordique mettant à l’honneur crevettes nordiques façon cheese-cake, gravlax de truite et saucisses de caribou, pancake au sarrasin et autres délices. Les enfants de 6 à 12 ans obtiennent 50 % de rabais et les moins de 5 ans mangent gratuitement.

Le restaurant Jerôme Ferrer par Europea a également pensé aux petits avec un menu dégustation ludique et généreux, animé d’instants spectaculaires incluant effets d’optique et crêpes flambées. Adapté pour toute la famille, idéal pour initier les fins gourmets, il est servi du mardi au jeudi jusqu’au 5 mars, gratuitement pour les moins de 12 ans. L’événement Montréal en Lumière doit être mentionné lors de la réservation pour avoir accès au menu spécial et le nombre d’enfants ne doit pas dépasser le nombre d’adultes.

Enfin, parmi les tables participantes les plus abordables, notons celle du restaurant l’État-Major, où il est permis d’apporter son propre vin. Les 21 et 22 février, le chef invité Maxime Lizotte y présente un menu inspiré de ses racines autochtones.

Pour consulter toute la programmation de Montréal en Lumière : https://www.montrealenlumiere.com/