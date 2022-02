Dur retour dans la Ligue américaine pour Primeau

Il faut croire que le gardien Cayden Primeau a gardé quelques séquelles de son passage étourdissant avec le Canadien de Montréal, lui qui a subi une défaite de 5 à 2 aux mains du Crunch de Syracuse à son premier match depuis qu’il est de retour avec le Rocket de Laval, vendredi au War Memorial at Oncenter.

Le portier a été testé à 15 reprises dès le premier vingt et il a cédé sur des tirs de Remi Elie, Charles Hudon et Gabriel Dumont. Il s’est toutefois repris par la suite et n’a accordé qu’un seul but, à Cole Koepke, au troisième tiers.

Darren Raddysh a complété la marque dans un filet désert pour les vainqueurs. Pour revenir à Primeau, il a repoussé 36 des 40 rondelles dirigées vers lui dans la défaite.

La réplique du Rocket est survenue en deuxième période, par l’entremise de Shawn St-Amant et Jesse Ylonen.

Il s’agissait d’ailleurs du quatrième duel en 10 jours entre les deux formations, mais de la première défaite du Rocket, qui avait enlevé l’honneur de chacun des trois matchs à la Place Bell, entre le 9 et le 12 février.

Les deux équipes pourront maintenant prendre une pause l’une de l’autre. Le Rocket poursuivra son voyage avec un arrêt à Rochester, où il y affrontera les Americans.

Les blessés s’accumulent

Pour ce duel contre le Crunch, le Rocket a dû se passer des services de plusieurs attaquants ennuyés par diverses blessures.

Alex Belzile, Lukas Vejdemo et Jean-Christophe Beaudin se sont tous blessés dans la première moitié du mois de février, a annoncé l’équipe, lors d’une mise à jour médicale de ses effectifs, plus tôt en journée.

Belzile est absent depuis qu’il a été touché au bas du corps lors du match du 4 février contre les Comets d’Utica. Alors qu’on lui prédisait d’abord une absence d’un mois, le Québécois devra patienter plus longtemps que prévu, soit encore quatre semaines.

Martin Chevalier / JdeM

Vejdemo s’est blessé tout juste après son retour dans la Ligue américaine, le 2 février. Il en a pour deux semaines supplémentaires sur la touche, tandis que Beaudin pourrait revenir au jeu d’ici les prochaines rencontres, a précisé le Rocket.

Le défenseur Gianni Fairbrother devrait quant à lui être disponible d’ici «une à deux semaines».

Finalement, l’attaquant Brandon Gignac, qui s’est blessé au haut du corps à la mi-janvier, ne sera pas de retour avant la mi-mars.