Ébranler Poutine de l’intérieur?

Dans cette véritable partie d’échecs qui opposent les présidents Biden et Poutine, le président russe semble toujours détenir l’avantage.

Habile stratège, il peut dans la même semaine souffler le chaud et le froid, laissant entendre qu’il pourrait diminuer le nombre de soldats à la frontière ukrainienne tout en évoquant des essais nucléaires dans les prochains jours. Appuyé par la Chine, Vladimir Poutine entretient le mystère et exploite ce que des médias occidentaux attribuent généralement à son caractère imprévisible.

Tout en poursuivant mes lectures des principaux journaux américains cette semaine, je notais une impatience de plus en plus en plus grande. Des commentateurs ou des experts étaient las de l’attitude de l’administration Biden qui donne constamment l’impression d’être à la remorque de la stratégie russe.

C’est dans ce contexte que je me suis intéressé à un texte rédigé par un ancien diplomate américain qui a également servi au sein de l’administration Obama. Brett Bruen croit que l’heure est venue d’inverser les rôles et d’imposer des exigences et des délais qui seront ceux de l’OTAN et des États-Unis.

Plus que d’envisager de nouvelles sanctions, un exercice auquel on se livre présentement au congrès, Bruen propose d’exiger un retrait des troupes russes d’ici au début mars. Parallèlement, on invite les Russes à retourner à la table de négociations pour termine l’entente de Minks II dont les travaux ont débuté en 2015.

Bien sûr, bien des choses sont demeurées floues après l’entente de 2015 et rien ne dit qu’on pourra aisément parvenir à des compromis sur les principaux écueils. Malgré les épreuves à surmonter, Minks II est la solution envisagée par des dirigeants comme Emmanuel Macron.

J’aurai peut-être l’opportunité de revenir sur la possibilité de résoudre le conflit en reprenant les discussions sur l’accord. Je voulais principalement vous faire part d’autres autre options envisagées par Bruen. Celle qui contribuerait à saper l’autorité de Vladimir Poutine dans son pays.

Parmi les outils à la portée du président Biden, on retrouve les services de renseignements. Depuis fort longtemps ces services cumulent un nombre considérable d’informations liées à la corruption et la mauvaise gestion des dirigeants russes.

Ce que propose Bruen est une invasion de l’information. Rien de moins qu’un retour aux vieilles pratiques de la guerre froide, lorsque les deux blocs rivalisaient sur le terrain de la propagande. L’idée est d’ébranler le contrôle total qu’exerce le régime sur l’information.

Si cette approche est connue, Bruen suggère aussi d’imiter le Comité international olympique. Comment? Vous vous souvenez que les athlètes russes peuvent compétitionner, mais pas la Russie comme pays. L’idée est de forcer la Russie à respecter les règles du jeu pour bénéficier des privilèges des autres pays qui les respectent.

Comme d’autres États voyous, dont la Corée du Nord ou l’Iran, si la Russie veut être invitée à des sommets, à s’exprimer sans limites à l’ONU ou à être accueillie dans la capitale américaine, elle devra agir «à la régulière».

Je ne sais pas si vous croyez que les options évoquées par l’ancien ambassadeur sont réalistes ou si les chances de réussite sont réelles, mais pour moi elles reflètent très bien l’impatience de beaucoup d’Américains, mais aussi d’observateurs de la scène internationale. Le moment est venu d’être proactif et de ne pas laisser le président russe dicter la marche des opérations.