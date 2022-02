Explosion de 70 % du coût de l’oléoduc Trans Mountain

La facture devient de plus en plus salée pour l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, en Colombie-Britannique : alors que les dernières estimations prévoyaient un coût de 12,6 G$, le prix anticipé a grimpé de 9 G$ et atteint désormais 21,4 G$.

• À lire aussi: La Colombie-Britannique doit maintenant réparer les dégâts

• À lire aussi: Colombie-Britannique: l’oléoduc Trans Mountain repart dimanche

Cela équivaut à une hausse de 70 % du coût total pour ce mégaprojet que le gouvernement fédéral a racheté en 2019.

La ministre des Finances Chrystia Freeland a assuré en marge d’un point de presse vendredi qu’il n’y aura «aucun argent public additionnel» destiné au projet.

Dans un communiqué diffusé par Trans Mountain Corporation (TMC), l’entreprise explique cette nouvelle estimation par les impacts liés à la pandémie, aux inondations qui ont ravagé une partie de la Colombie-Britannique l’automne dernier, ainsi que des changements au projet initial par rapport au terrain et à la «protection de l’environnement».

L’entreprise devra trouver de nouvelles sources de financement afin de compléter l’expansion de l’oléoduc, dont la date prévue de livraison a été repoussée au troisième trimestre de 2023.