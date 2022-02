GND : un bon spectacle, mais pas de votes

Les revues de fin d’année ont fait état de l’habileté de Gabriel Nadeau-Dubois à capter l’attention lors de ses échanges musclés et colorés avec le premier ministre. Ces moments lui ont d’ailleurs valu un bonus de couverture télé. Les libéraux de Dominique Anglade souffraient derrière, impatients.

Or, les derniers sondages montrent que les effets de toge et les performances oratoires du nouveau chef parlementaire de Québec solidaire ne rapportent pas de votes. Elles ont l’effet du vent en l’absence de voiles. L’air se déplace, mais pas le navire.

Si l’on remonte au printemps, le dernier sondage où Manon Massé était la porte-parole principale du parti donnait 14 % à Québec solidaire. Malgré le peu de visibilité en pleine pandémie. Presque un an plus tard, Québec solidaire doit se contenter de 12 %. Je rappellerai que ce parti avait recueilli plus de 16 % du vote à l’élection de 2018.

Écoutez la brève d’actualité avec Mario Dumont diffusée chaque jour en direct 16 h 30 via QUB radio :

Grand art

Je ne joue pas au plus fin : lorsque j’ai vu les premières prestations de Gabriel Nadeau-Dubois, j’ai cru moi-même que son arrivée comme chef allait donner un élan à son parti. Cela ne se produit pas et, malheureusement pour lui, l’effet « wow » de la nouveauté est passé.

Pourtant, les performances oratoires relevaient du grand art. Très à l’aise dans l’arène parlementaire, son look est aussi impeccable que son verbe. Lors des périodes de questions, il gère en parallèle l’horloge, le contenu, la gestuelle et l’humour. Ses prestations n’ont rien à envier aux plus solides tribuns qui ont occupé les sièges de l’Assemblée nationale au fil des décennies.

Il a même été aidé par la complicité de François Legault qui, machiavélique un peu, s’amusait à donner une importance unique à ses échanges avec Nadeau-Dubois. Il faisait le calcul que cela contribuait à laisser traîner l’opposition libérale dans l’ombre du fond du décor.

Manon Massé

Gabriel Nadeau-Dubois est un orateur bien supérieur à Manon Massé. Sur la forme. Mais son propos rejoint-il autant les gens ? Je l’ai entendu sur la rue lors de la dernière élection : « Manon parle vrai. » « Manon défend les gens ordinaires. »

Quand l’ex-cheffe de QS parlait des pauvres, des mères monoparentales, des malades, tout le monde écoutait. La forme était moins ciselée, mais le fond était plus sanguin. Dans toutes ses communications avec la population, le résultat sonnait plus authentique.

Manon Massé ne défendait pas son image. Manon Massé ne défendait pas des dossiers. Manon Massé défendait les gens ! Il y a là une réflexion pour Québec solidaire.

Dans les semaines à venir, la montée du Parti conservateur d’Éric Duhaime va déplacer les projecteurs vers la droite. Avec une visibilité décroissante, le porte-parole de Québec solidaire pourrait trouver le temps long. Ne nous surprenons pas si quelque part au printemps, il nous annonce une tournée des régions pour aller reconnecter avec la population.

À six mois d’un déclenchement d’élection, les mauvais sondages sèment l’inquiétude.