Le CF Montréal est en bonne position

Après deux journées de pause, le CF Montréal a repris le boulot vendredi en vue du match retour contre Santos Laguna qui aura lieu mardi prochain au Stade olympique.

La bordée de neige tombée dans la nuit de jeudi à vendredi nous a rappelé que le stade n’était pas conçu pour l’hiver. Le CF Montréal a déplacé son entraînement de vendredi au Complexe sportif Marie-Victorin.

Malgré tout ça, c’était une autre journée au bureau pour les joueurs et les membres du personnel qui auront trois autres séances de travail avant de recevoir le club mexicain.

Et on va se croiser les doigts pour qu’il n’y ait pas d’ennuis puisqu’on prévoit de nouveau de la neige dans la journée de mardi.

Bonne position

Pour en revenir à la rencontre de mardi, celle-ci sera intéressante puisque Montréal s’est incliné 1 à 0 en toute fin de match lors de l’aller à Torreón et ne trouve donc pas trop dans le pétrin avant les 90 dernières minutes à jouer à domicile.

«Je crois que nous sommes dans une bonne position. Nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes en un seul match», avancé Kamal Miller. Il y a beaucoup de positif qui en est ressorti et je crois que nous aurions pu voler un but là-bas.»

Selon l’arrière central montréalais, l’équipe a très hâte d’en découdre avec les joueurs de Santos Laguna.

«Nous sommes très positifs en vue du match à domicile et ce n’est certainement pas fini parce qu’on n’est pas loin. À domicile, nous sommes capables d’exercer de la pression sur l’adversaire.»

Pas évident

L’équipe a une volonté affirmée de bâtir le jeu de l’arrière, mais ça peut parfois être problématique quand on affronte une formation, comme Santos Laguna, qui aime appliquer une pression élevée sur l’adversaire.

On a vu plusieurs moments où des passes de Sebastian Breza à ses défenseurs ont débouché sur des sorties plutôt compliquées.

«Il y a eu quelques moments au cours du match où je trouvais qu’on se mettait dans une position difficile sans raison, a reconnu Kamal Miller. On se plaçait dans un coin et on se retrouvait coincés et ça aurait pu être fatal.»

Miller espère d’ailleurs que l’équipe sera meilleure avec le ballon quand elle le récupère.

«Nous pourrions mieux tenir le ballon, a-t-il dit au sujet des choses à améliorer pour mardi soir. Quand on le récupérait, on tentait trop souvent une passe directe rapide.

«C’est le premier match, tout le monde était un peu fébrile. Lors du prochain match, il faudra tenir la balle un peu plus longtemps lorsqu’on la récupère.»

Opportunisme

La marque finale de 1 à 0 nous le fait oublier, mais Romell Quioto a marqué dès la 6e minute de la rencontre, un but qui a été révoqué après une révision vidéo où on a constaté une faute de Lassi Lappalainen dans une action qui a précédé la réussite de l’attaquant hondurien.

«Il y a eu une période de déception après le but refusé et après avoir regardé la vidéo à la fin du match, je considère que c’était sévère», admet Miller.

Il est d’avis que l’équipe aurait pu mieux profiter des largesses défensives d’un adversaire qui a accordé 13 buts en 5 matchs en Liga MX depuis le début de 2022.

«Je pense qu’à la maison aura pourra mieux exploiter cette faille en appliquant de la pression.

«Lors de la première rencontre, il aurait été possible de marquer un ou deux buts sur ce genre de situation en étant un peu plus précis dans notre jeu.»