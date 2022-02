Le Drakkar veut stopper sa vilaine séquence

BAIE-COMEAU | De retour à la maison, le Drakkar de Baie-Comeau tentera de mettre un terme à une vilaine séquence, samedi après-midi, quand il croisera le fer avec les Olympiques de Gatineau.

Victimes de quatre défaites consécutives, les membres de l’équipage tenteront de profiter de ce programme double face à leurs visiteurs de l’Outaouais pour renouer avec le chemin de la victoire sur la glace du centre Henry-Leonard.

Après une modeste récolte d’un seul point sur une possibilité de six lors de leur récent voyage dans le Centre-du-Québec, les hommes de Jean-François Grégoire ont pu mettre la main à la pâte au cours des derniers jours.

«Nous avons eu l’occasion de bénéficier de quatre séances d’entraînement et cela n’arrive pas trop souvent durant la saison. Il y a des choses que l’on a moins aimé la semaine dernière et c’était le temps d’apporter les ajustements nécessaires», a reconnu le pilote du navire.

Quand il parle d’ajustements, Jean-François Grégoire fait souvent référence à l’état d’esprit de ses joueurs. «Il faut revenir aux valeurs de notre équipe et à notre engagement sur la patinoire. Il va falloir jouer physique et mettre nos bottes de travail pour atteindre nos objectifs.»

Limité à six maigres buts au cours des trois récents revers à l’étranger, le Drakkar devra aussi trouver une façon de produire davantage. «Nous ne sommes pas reconnus pour notre finesse en attaque. C’est pourquoi il faut trouver des façons de mettre des rondelles au filet et foncer afin de récupérer les rebonds», a ajouté l’entraîneur-chef qui fera confiance au vétéran gardien de but Olivier Adam.

Il s’agira du troisième affrontement entre le Drakkar et les Olympiques, qui affrontent les Saguenéens de Chicoutimi vendredi soir. En novembre dernier, les Gatinois avaient remporté les honneurs d’un programme double à domicile avec des gains serrés de 5-4 (en fusillade) et 7-6.

En bref

Blessés, l’attaquant Andrew Belchamber et le défenseur Étienne Arseneau manqueront à l’appel dans le clan nord-côtier et rateront les deux parties du week-end... Meilleur pointeur de son équipe, le vétéran Benjamin Corbeil (fiche de 17-18-35 en 35 parties) est le récipiendaire du Drakkar au trophée Gervais-Munger attribué dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.