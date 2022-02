Le meilleur des deux mondes

Les organisateurs de la 6e Semaine numériQC (SNQC) ont dévoilé récemment la programmation de l’événement qui s’installera au Terminal - Port de Québec du 4 au 8 avril. Forte du succès obtenu en 2021 avec une formule entièrement virtuelle, la Semaine numériQC revient en 2022 avec une nouvelle mouture en formule hybride. Les participants auront donc la possibilité de profiter de ce rendez-vous numérique autant en présentiel qu’en virtuel, à l’aide de la plateforme événementielle qui a fait ses preuves l’an dernier en accueillant ses participants en ligne. Pendant ces cinq jours, plus de 2500 professionnels, gens d’affaires, chercheurs, étudiants et artistes du numérique se donneront alors rendez-vous. Plus de 150 intervenants reconnus dans leurs domaines proposeront une série de conférences, de panels, d’ateliers et d’activités de réseautage, articulés autour de thèmes au cœur de l’actualité numérique et technologique. Sur la photo, de gauche à droite : Dominic Goulet, directeur général de Québec numérique ; Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec ; Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels ; Robert Mercure, directeur général de Destination Québec cité et Carl-Frédéric De Celles, président du CA de Québec numérique.

Partenaire de la réussite

Photo courtoisie

La Fondation du cégep de Sainte-Foy m’annonce une contribution financière de 75 000 $ de la part de Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance. Ce montant viendra soutenir le programme de Bourses de mérite, qui valorise l’engagement des étudiants et des étudiantes ainsi que la réussite des finissants et des finissantes (photo) du cégep de Sainte-Foy. Par ce partenariat s’échelonnant sur trois ans, Beneva devient le grand Partenaire de la réussite lors de l’activité annuelle de fin d’études et de remise des diplômes. L’événement se veut l’occasion de saluer la persévérance et l’accomplissement des quelque 1500 personnes qui, chaque année, obtiennent un diplôme du cégep de Sainte-Foy. Grâce à la générosité de Beneva et de tous ses partenaires, la Fondation du cégep de Sainte-Foy doublera la valeur de ces bourses et continuera d’offrir, via ce programme, près de 160 bourses d’une valeur de plus de 50 000 $.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 18 février 2002. La ville de Saguenay est officiellement constituée par décret avec la fusion de sept municipalités : Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière, Shipshaw, Lac Kénogami et la moitié du canton de Tremblay. Les sept anciennes municipalités constituent aujourd’hui trois arrondissements (Chicoutimi, Jonquière et La Baie,) de la nouvelle ville de Saguenay. Sur la photo, l’hôtel de ville de Saguenay.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sébastien Delorme (photo), acteur de télévision, de cinéma et de théâtre québécois, 51 ans... Sonia Gagnon de l’Agence Sonia Gagnon de Montréal... Raymond Rougeau, ex-lutteur professionnel, 66 ans... John Travolta, acteur, chanteur, danseur et producteur de cinéma américain, 68 ans... Dennis DeYoung, chanteur et claviériste américain, membre de Styx (Babe), 75 ans... Dick Duff, un ancien du Tricolore, 86 ans... Yoko Ono, veuve de John Lennon, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 février 2019 : Charles DeBlois (photo), 79 ans, ancien député fédéral de Beauport-Montmorency-Orléans et journaliste bien connu à Québec dans les années 70 et 80... 2018 : Didier Lockwood, 62 ans, violoniste de jazz français... 2015 : Jerome Kersey, 52 ans, joueur américain de basket-ball (NBA)... 2014 : Mavis Gallant, 91 ans, écrivaine canadienne (Montréal) qui a publié plus d’une centaine de nouvelles... 2013 : Jerry Buss, 80 ans, propriétaire des Lakers de Los Angeles (NBA) et des Kings de Los Angeles (LNH) de 1979 à 1985... 2013 : Damon Harris, 62 ans, chanteur des Temptations de 1971 à 1975... 2011 : Fernand Simard, 74 ans, l’un des six fondateurs de Cossette Communication Marketing... 2009 : L’abbé Michel Fortin, 69 ans, curé des paroisses Christ-Roi à Lévis, de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Michel-de-Sillery... 1964 : Joseph-Armand Bombardier, 56 ans, le père de la motoneige.