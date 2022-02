Le PCQ : cheval de Troie ou étoile filante ?

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) poursuit sa montée. Selon le dernier sondage Léger/Le Journal, depuis décembre, ses appuis ont bondi de 5 % à 14 %.

Suivi de près par QS et le PQ, le parti d’Éric Duhaime, niché résolument à droite et au populisme décomplexé, devance même le PLQ chez les francophones. Dans la région de Québec, souvent plus conservatrice, son ascension est marquée. Le PCQ y rafle le quart des intentions de vote. Bref, il s’installe confortablement dans le paysage politique.

Indélogeable au premier rang, à 48 % d’appuis chez les francophones, la CAQ de François Legault perd quelques plumes depuis l’automne. Rien cependant pour menacer sa réélection. Seul petit nuage à l’horizon, la poussée du PCQ grignote surtout dans la base caquiste.

Comment l’expliquer ? Le PCQ est propulsé essentiellement par quatre phénomènes.1. La fatigue pandémique. 2. La gestion erratique de la cinquième vague par le gouvernement Legault, dont le retour inexpliqué du couvre-feu en fin d’année fut le pire moment.

3. Nourri par le trumpisme, le retour en force en Occident d’un populisme débridé et campé à la droite de la droite. 4. La faiblesse objective des autres partis d’opposition.

Mais attention. À 14 % d’appuis dans l’ensemble du Québec, les appuis du PCQ pataugent encore dans les mêmes eaux faiblardes qu’eux.

Seule formation en progression

Un élément majeur le distingue toutefois : le PCQ est la seule formation en progression. Pour le moment. Pour François Legault, voir Éric Duhaime lui gruger des appuis à sa propre droite est certes agaçant.

En revanche, le voir diviser encore plus une opposition déjà fragmentée ne doit pas trop lui déplaire. D’où la vraie question. Le PCQ : étoile filante ou cheval de Troie ? Feu de paille ou un nouveau joueur à prendre au sérieux ? Seul le temps le dira.

Toute comparaison étant boiteuse, l’essor même limité du PCQ rappelle quand même un peu celui de la défunte ADQ – le parti précurseur de la CAQ au sein de laquelle il s’est dissous en 2012.

Comme le PCQ, l’ADQ prônait une réduction du rôle de l’État et un plus grand rôle du privé, y compris en santé.

Née dans la foulée de l’échec de l’accord du Lac Meech, c’est en 2007-2008 que l’ADQ se verra galvanisée encore plus par une autre crise – celle des accommodements raisonnables. Elle deviendrait l’as dans le jeu de l’ADQ. Son succès fut néanmoins éphémère.

Gestion politique

Le PCQ, lui, profite d’une trop longue crise sanitaire. Or, il y a une différence de taille entre les deux formations. Mario Dumont était un chef respecté même de ses adversaires – un attribut précieux, dont Éric Duhaime est de toute évidence dénué. Il tente néanmoins, avec un certain succès, d’exploiter la grogne d’une minorité de Québécois contre les mesures sanitaires et la gestion de la cinquième vague par la CAQ. D’où les attaques frontales d’Éric Duhaime contre François Legault qui, auprès de 14 % des électeurs, font mouche.

Ce qui explique, du moins en partie, la hâte du premier ministre à mettre fin à la plupart des mesures sanitaires, dont le passeport vaccinal, hautement impopulaire chez les sympathisants de Duhaime.

Or, pour la majorité vaccinée, cela pourrait poser un nouveau risque dans les lieux publics clos, où on l’exigeait pourtant avec raison.

La morale de cette histoire ? 2022 étant une année électorale, si les appuis du PCQ devaient se consolider, les Québécois devraient s’attendre à une gestion de plus en plus politique de la pandémie.

Car malgré la pensée magique voulant que la fin de la pandémie soit imminente, le fait est qu’elle est encore loin d’être terminée...