Les adresses du Cuisinomane: destination brunch!

Au Québec, il ne fait aucun doute que la culture « brunch » est bien présente. On pourrait même dire que Montréal est la destination en Amérique du Nord où le samedi et le dimanche, les Montréalais laissent le petit-déjeuner habituel pour se réunir au restaurant et se sustenter d’une tablée des plus gourmandes.

Du brunch classique jusqu’aux plus originaux, voici de très bons restaurants qui rendent honneur à cette tradition.

La Bête à Pain

Photo courtoisie

Au compte de trois succursales – incluant deux sur l’île de Montréal –, c’est à la boulangerie La Bête à Pain à Laval que l’on peut se régaler de gourmandes assiettes parfois surprenantes, parfois traditionnelles. Crêpes au babeurre avec yogourt labneh, salade fattouche et dukkah, tartine de gravlax de saumon, croissant bénédictine, ainsi qu’une brioche servie chaude avec une décadente crème chocolat et noisettes font miroiter le menu actuel. On en profite pour repartir avec quelques victuailles : pains, plats prêts à manger, ainsi que quelques bouteilles de vin.

labeteapain.com/succursale-de-laval/ ► 1969 avenue des Laurentides, Laval

Bloomfield

Photo courtoisie

Toutes les fins de semaine, ce n’est pas uniquement le soleil qui plombe sur la charmante petite salle à manger du Bloomfield. Même lorsque ce dernier ne se pointe pas, la cheffe Caroline Dumas s’affaire à ensoleiller votre journée avec de magnifiques plats colorés aux saveurs du Moyen-Orient. Plateau de Jérusalem, œuf à la palestinienne, pain doré aux petits fruits et halva... On a envie de tout commander – même la tartine à l’avocat !

restaurantbloomfield.com ► 1199 avenue Van Horne, Montréal

Renoir et Maison Boulud

Photo courtoisie

Pour les grandes occasions – ou simplement se faire plaisir avec un brunch de roi –, on se rend au Renoir de l’hôtel Sofitel, ou encore à la Maison Boulud du Ritz-Carlton. Ici, le temps s’arrête. On profite du moment présent en savourant chaque service du menu dégustation proposé. À ces endroits, c’est d’ailleurs tout à fait légitime de passer du café au verre de bulles : parce que tant qu’à y être...

fr.restaurant-renoir.com ► 1155 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

► maisonbouludmenu.com ►1228 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Pub Burgundy Lion et Pub Bishop and Bagg

Photo courtoisie

Dans l’idée de vivre un brunch à l’anglaise, on se dirige soit au Pub Burgundy Lion, ou au Pub Bishop and Bagg. En plus d’offrir le traditionnel « English breakfast », le menu propose aussi quelques plats aux influences indiennes, allant du poulet tikka, aux mijotés de curry. Pour bien faire, on aide à faire descendre la générosité des plats avec quelques verres de bière.

burgundylion.com/fr ► 2496 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

► bishopandbagg.com ► 52 rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.