L’esprit sportif de Verbij louangé

PÉKIN | Laurent Dubreuil a rendu un hommage très senti à Kai Verbij après la conquête de sa médaille d’argent.

Jumelé au patineur néerlandais dans la dernière paire, Dubreuil aurait pu voir sa course bousillée par un contact si son adversaire ne s’était pas relevé parce qu’il se trouvait dans la ligne du Lévisien, qui était plus rapide au moment du dernier croisement, et qu’il abandonne.

Dubreuil arrivait du couloir extérieur et avait la priorité, ce qui explique que le Néerlandais s’est relevé pour éviter le contact inévitable s’il poursuivait sa course.

« Ça m’a surpris parce que mon plan de course était d’arriver vraiment collé derrière lui et d’avoir une aspiration et une cible dans le dernier 250 mètres, a-t-il expliqué. Kai est un patineur exceptionnel. Il est champion du monde en titre au 1000 m et double champion du monde. Dans ma tête, c’était une paire parfaite parce que j’allais me glisser derrière lui et profiter de l’aspiration. »

« Avec son retrait, je perdais ma cible, mais ça signifiait que j’avais une meilleure course que je pensais et que j’étais en avant d’un prétendant à la victoire avec seulement 250 mètres, de poursuivre le patineur de 29 ans. Je ne pouvais pas avoir une meilleure course que [de] sortir avant le champion mondial en titre. »

De la classe

En se levant, Verbji faisait une croix sur ses chances de médaille. « Je le remercie énormément de m’avoir laissé passer. C’était une décision avec beaucoup de classe et de professionnalisme de réaliser qu’il n’avait pas la course qu’il voulait et de me laisser passer. J’y suis énormément redevable et reconnaissant. Je vais lui donner un peu de temps parce que je comprends sa déception pour avoir vécu la même chose au 500 m, mais je vais le remercier à notre arrivée en Norvège. Ça prenait beaucoup de classe de poser un geste comme ça. »

« S’il y avait eu un contact, Kai aurait été disqualifié et j’aurais obtenu le droit de patiner de nouveau, mais ma course aurait été détruite et j’aurais terminé au 22e rang, de poursuivre Dubreuil. Si j’avais pu l’éviter, j’aurais perdu du temps et je n’aurais pas été sur le podium. »

Sentiments ambivalents

Médaillé d’or, Thomas Krol était heureux pour Dubreuil, mais il était triste de voir son compatriote écarté du podium. « Je suis très heureux pour Laurent que je connais depuis dix ans et qui est l’un des plus beaux patineurs, mais je suis triste pour Kai, qui est mon meilleur ami et avec qui nous avons passé des vacances ensemble au Japon, a raconté le Néerlandais dans la zone mixte. Laurent est très bon au départ, mais je ne prévoyais pas qu’il tienne le coup comme ça. »

« Kai a démontré un très grand esprit sportif et j’aurais fait la même chose, de poursuivre Krol, qui a aussi remporté l’argent au 1500 m. Cela aurait été génial d’être sur le podium avec Kai. »

En 2018 à Pyeongchang, Krol avait dû céder sa place à Verbij, qui revenait d’une blessure et qui avait profité d’un choix discrétionnaire des dirigeants néerlandais pour participer aux Jeux.

