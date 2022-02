L’Océanic bat le Phoenix 2-1

RIMOUSKI | Gabriel Robert a repoussé 25 des 26 lancers du Phoenix de Sherbrooke, dont 13 en première période, pour mener l’Océanic à un gain de 2-1 ce vendredi à Rimouski.

Il s’agit d’une première victoire de l’Océanic en quatre matchs cette saison face à la formation de l’Estrie. Luka Verreault a marqué un but et ajouté une passe pour les vainqueurs. Le trio de William Dumoulin, Alexander Gaudio et Ludovic Soucy est parvenu à museler les gros canons du Phoenix Joshua Roy et Julien Anctil.

Photo Alexandre D'Astous

Domination totale du Phoenix en première période comme l’indique le chiffre des lancers de 13 contre 2. Gabriel Robert a été intraitable devant la cage des locaux pendant que ses coéquipiers ne sont même pas parvenus à lancer une seule fois sur le but du Phoenix lors d’une supériorité numérique. Les hommes de Serge Beausoleil ont été incapables d’entrer en territoire ennemi en possession de la rondelle.

Photo Alexandre D’Astous

L’Océanic a dominé la deuxième

L’Océanic a probablement disputé sa meilleure période de la saison en deuxième. Les locaux ont profité d’une supériorité numérique pour prendre les devants en début d’engagement sur un boulet sur réception de Luka Verreault bien alimenter par Alex Drover. Une minute plus tard, Jacob Mathieu a concrétisé une poussée de Verreault pour doubler l’avance de l’Océanic qui a limité le Phoenix à deux maigres tirs sur la cage de Gabriel Robert. Les hommes de Serge Beausoleil ont mitraillé Ivan Zhigalov de 14 tirs.

Photo Alexandre D'Astous

Le Phoenix a été un peu plus menaçant en troisième, mais Gabriel Robert s’est dressé devant la cage de l’Océanic jusqu’à ce que Milo Roelens ne réduise l’écart à un but avec 44 secondes à faire en troisième période, sur une belle passe de Joshua Roy a l'embouchure du filet.

En bref

C’était le retour de Tyson Hinds à Rimouski pour la première fois depuis qu’il a été troqué au Phoenix. Premier affrontement également pour Zachary Lessard contre son ancienne équipe. L’Océanic compte toujours quatre blessés, soit Xavier Cormier, Alexandre Lefebvre, Charles Côté et Louis Robin. Alex Blais a été rappelé du midget AAA. Le Phoenix devait se débrouiller sans l’excellent Xavier Parent suspendu pour un match ainsi que le défenseur David Spacek, blessé. Colin Ratt manquait aussi à l’appel.