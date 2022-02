Nickel: Québec crée un groupe de travail

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette annonce la mise sur pied d’un groupe de travail pour faire un portrait de la qualité de l’air dans le secteur du port de Québec.

Québec veut augmenter la norme de concentration nickel de l’air. En raison des inquiétudes des citoyens de Limoilou à Québec, le gouvernement annonce la formation d'un groupe de travail.

«Je suis conscient des inquiétudes», a dit le ministre Charette. Les recommandations du groupe de travail seront toutefois connues après l'augmentation de la norme nickel. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un groupe qui se penchera uniquement sur le nickel, mais pour l'ensemble des contaminants.

«L’élément nickel, c’est un élément parmi d’autres.»

Une nouvelle station d’échantillonnage sera installée dans Limoilou, a aussi indiqué le ministre.

Le «Oui, mais» de Marchand

L’annonce du ministre Charette a été accueillie de façon mitigée par Bruno Marchand. S’il se dit «favorable» à ce «pas dans la bonne direction», le maire de Québec prévient néanmoins qu’il «reste du chemin à faire».

Ce dernier a ajouté, sur Twitter, que «nous travaillerons pour faire entendre les recommandations de la Ville qui vont plus loin et qui traitent plus spécifiquement de l’enjeu du nickel. La santé des citoyens doit primer dans nos décisions».

Dans son mémoire rendu public jeudi, la municipalité réclame de bénéficier d’une «exception» advenant le cas où le gouvernement Legault décide d’aller de l’avant avec son projet de quintupler les normes quotidiennes de concentration de nickel dans l’air.

–Avec la collaboration de Taïeb Moalla

