Samuel Giguère au 11e rang après deux manches

Pour son baptême olympique, le Québécois Samuel Giguère et ses coéquipiers ont pris le 11e rang après deux descentes en bob à quatre, vendredi soir, heure du Québec, aux Jeux de Pékin.

L’ancien joueur de football fait partie du deuxième équipage canadien, celui piloté par le Vancouvérois d’origine australienne Christopher Spring. Les bobeurs ont fait du beau boulot en bouclant leur première descente en 59,10 s, avant de faire un temps de 59,33 s à leur deuxième essai.

Giguère, en tant que pousseur latéral, a pu mettre toute son explosivité en marche sur les départs.

Spring, septième du bob à deux en compagnie du freineur Mike Evelyn, est en quête d’un premier top 10 en quatuor aux Jeux olympiques. Il avait terminé 13e à Sotchi et 16e à Pyeongchang. Il n’est qu’à un centième de réussir cet exploit, un rang présentement détenu par la Roumanie.

Rappelons qu’en parallèle de sa carrière de footballeur, Giguère a amorcé ses premières compétitions internationales en bobsleigh en 2013. Le natif de Sherbrooke s’est aligné pour les Colts d’Indianapolis, dans la NFL, mais aussi les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football.

Justin Kripps, médaillé d’or en double en 2018, est le meilleur conducteur canadien après deux manches, lui qui a mené son équipage au troisième rang provisoire. Ils ne sont qu’à 0,38 s des Allemands de Francesco Friedrich au premier échelon. Un autre bob allemand, piloté par Johannes Lochner, détient la deuxième place à la moitié de l’épreuve, lui qui accuse un retard de trois centièmes sur la position de tête.

La troisième équipe de l’unifolié, menée par l’Albertain Taylor Austin, s’est contentée du 21e meilleur temps. Elle accuse un retard de 2,48 s sur les meneurs.

De Bruin bien en selle

Après sa médaille de bronze au monobob, dans la nuit de lundi, la Canadienne Christine de Bruin s’est bien placée pour monter une deuxième fois sur le podium à Pékin, cette fois en bob à deux femmes, vendredi matin.

En compagnie de sa partenaire Kristen Bujnowski, l’Albertaine s’est installée au quatrième rang après deux manches en vertu d’un temps total de 2 min 03,21 s (1:01,45 et 1:01,76). Les représentantes de l’unifolié sont à 1,16 s du sommet du classement, occupé par la paire allemande formée de Laura Nolte et Deborah Levi.

De Bruin et Bujnowski ont profité d’un rare faux pas de l’Américaine Kaillie Humphries pour monter d’un rang. La gagnante du monobob et triple médaillée d’or olympique a dû se contenter du neuvième chronomètre le plus rapide à sa deuxième descente.

Parmi les autres Canadiennes, Cynthia Appiah et Dawn Richardson Wilson sont les mieux classées, en huitième position. Elles ne sont qu’à 1,59 s de la première place.