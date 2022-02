Un partenariat pour former des médecins au Bas-Saint-Laurent

Deux étudiants en médecine ont choisi de poursuivre leur externat longitudinal intégré (ELI) dans le Bas-Saint-Laurent, une bonne nouvelle pour la région qui pourra augmenter le nombre de futurs médecins en formation grâce à un partenariat.

Ces deux futurs médecins complèteront à la fin février un séjour de 22 semaines à l’Hôpital de Matane, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Ils en débuteront ensuite un autre de 14 semaines au début du mois de mars, cette fois au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

Contrairement à l’externat traditionnel, qui se déroule principalement dans les hôpitaux de Québec et qui a une durée typique de six semaines, l’ELI permet aux étudiants d’apprendre en région pendant presque un an. Ce programme leur permet également de faire un suivi avec les mêmes patients dans d’autres circonstances.

«C’est une exposition qui est vraiment la plus poussée que je dirais dans les grands centres. Donc des exemples qu’on peut voir en médecine familiale qu’on ne peut pas nécessairement voir quand on est seulement dans six semaines de stage», a commenté la Dre Audrey Bernier, médecin de famille.«[Un étudiant] va suivre des patients en continuité pendant tout le temps où il sera un externe, donc voir la chance de revoir les mêmes patients, de voir les patients dans des contextes différents, que ce soit à l’urgence, à l’hospitalisation et même en bureau de médecine familiale», a ajouté la Dre Julie Fortin de l’Université Laval.

Il n’y a pas de garantie que ces deux étudiants resteront dans la région après leur externat, mais ils s’y plaisent bien selon leurs commentaires.

«Ma famille, justement, est dans le Bas-Saint-Laurent et dans la région de Québec. Donc pour moi, c’est sûr, de revenir dans la région, en a plus là mon expérience jusqu’à maintenant, ça m’a fait apprécier cette région-là », a témoigné Katherine Lee.

«Il y a beaucoup d’attraits positifs dans la région. C’est sûr qu’il peut y arriver plusieurs choses d’ici là, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais ça laisse une vraie belle image de la région», a ajouté Nicolas Chapedlaine.

Grâce aux ELI et une nouvelle faculté de médecine qui ouvrira ses portes à Rimouski à l’automne prochain, les étudiants auront donc, théoriquement, la possibilité de passer pratiquement l’entièreté de leur doctorat dans l’Est-du-Québec.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a par ailleurs confirmé que l’échéancier sera respecté. Le projet coûtera 28 millions $ au total.