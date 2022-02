Une supplémentaire pour Dream Theater

Dream Theater offrira une supplémentaire, le 27 février, au Grand Théâtre de Québec.

• À lire aussi: Un engouement pour Les Cowboys Fringants

Un spectacle qui sera offert, comme celui du 26 février, avec le port du masque obligatoire et dans une salle à 50% de sa capacité totale. Le concert du 26 février affiche complet.

La formation rock-progressive américaine est sur la route, depuis le 2 février, avec sa tournée Top of the World qui a débuté au Mesa Arts Center en Arizona.

Le chanteur James LaBrie, le guitariste John Petrucci, le bassiste John Myung, le claviériste Jordan Rudess et le batteur Mike Mangini ont lancé, le 22 octobre dernier, leur 15e album studio intitulé A View From the Top of the World.

La formation canadienne Falset, dans lequel on retrouve le batteur Chance LaBrie, fils du chanteur de Dream Theater, se produira en première partie. Les billets sont en vente sur le site du Grand Théâtre de Québec.

Dream Theater fera aussi un arrêt, le 1er mars, à Place Bell à Laval, avec une prestation qui était initialement prévue le 17 novembre 2021.