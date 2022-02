CF Montréal: Rida Zouhir profite de sa chance

Rida Zouhir n’a que18 ans, mais ça ne l’a pas empêché de faire bonne figure lors de la rencontre de mardi dernier contre Santos Laguna.

Le jeune milieu de terrain, qui a su «deux ou trois jours avant» qu’il serait titulaire, n’effectuait qu’un second départ après avoir amorcé un match de Championnat canadien contre le Forge de Hamilton, l’an passé.

«Je me suis senti un peu mieux que lors du match contre Forge qui était ma première titularisation.

«Je l’ai mieux savouré comme on a pu le voir en deuxième demie où j’étais plus libéré.»

Simplicité

C’est quand même un gros vote de confiance de la part de Wilfried Nancy de choisir de le titulariser dans le premier match de la saison, un huitième de finale de la Ligue des champions de surcroît.

Mais Zouhir est un jeune homme plutôt terre à terre qui ne tient rien pour acquis.

«Je ne me prends pas trop la tête avec ça, je travaille fort tous les jours à l’entraînement pour que ça arrive.

«On avait quelques joueurs blessés et d’autres sous le protocole COVID. L’occasion s’est présentée et j’en ai profité.»

Timide

Zouhir a expliqué qu’il était surtout satisfait d’avoir connu un match en crescendo avec une seconde demie meilleure que la première.

«Je dois me dégêner et être meilleur dès le début du match. Ça vient avec l’enchaînement de matchs et les répétitions.

«Je crois que c’est normal, quand un joueur en est sur ses premières et ses premières titularisations, c’est normal qu’il y ait une période d’adaptation.»

Il n’a pas discuté de sa performance avec Nancy, mais s’attend à en avoir l’occasion dans les prochains jours.

Modèles

Quand on est jeune, on a besoin de modèles et Zouhir en avait deux beaux devant lui en Victor Wanyama et Djordje Mihailovic.

«Victor a eu une très grande carrière et c’est toujours facile de jouer avec un joueur de cette envergure. Il m’aide tous les jours avec mon placement défensif et offensif et je l’écoute.»

Au sujet de Mihailovic, il a surtout mentionné la facilité à jouer avec un coéquipier dont le Q.I. soccer est élevé.

«C’est un joueur qui a une bonne qualité technique et qui est capable de faire la différence à lui seul. Il est capable de comprendre quand c’est le temps de dribler ou quand c’est le temps de jouer à une touche.»