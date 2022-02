CIVITARES, Louisette Lamonde



À Saint-Jérôme le 10 février 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Louisette Lamonde, épouse de feu Juan Civitares. Elle laisse dans le deuil ses enfants Gino (Christiane), sa fille Gina, sa petite-fille Sylvie et ses arrière-petits-enfants Jamie et Élisabeth, ainsi que d'autres membres de sa famille et amis. Elle fut confiée au :