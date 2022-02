MARCOUX, Robert



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 8 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Marcoux, époux de feu Solange Perreault. Il était le fils de feu Marie-Louise Ferland et de feu Lorenzo Marcoux. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 21 février 2022, de 19h à 21h, le mardi 22 février 2022, de 8h30 à 10h.Il laisse dans le deuil ses trois filles: Nicole (Luc Dutil), Marlène (Michel Rousseau) et Caroline; ses petits-enfants: Steve, Dave, Tommy et leur conjointe; ses arrière-petits-enfants: Médérick, Evan, Sam, Alice, Abygaëlle; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.