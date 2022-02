LABBÉ, Claude



Céline son épouse et ses enfants : Maude, Suzie, Gilbert et Véronique, ont l'immense tristesse de vous annoncer le décès de Claude Labbé. Après une longue et pénible maladie, Claude Labbé, 79 ans, nous a quittés paisiblement le dimanche 9 janvier 2022. Il était le fils de feu Réjeanne Grondin et feu Raymond Labbé. Il demeurait à Québecle samedi 26 février 2022, de 10h30 à 13h.Il laisse dans le deuil ses beaux-fils, belle-fille : Dr Jean Rock Boudreault, Dominique Vicini, Marc-Antoine Reid et Annie Allard; ses petits-enfants adorés : Céliane, Cédric, Lambert ainsi que Laurence; ses sœurs : feu Thérèse Labbé (feu Jean-Luc Vachon), Germaine Labbé (Fernando Grégoire), Catherine Labbé (feu Réal Boucher), Lyse Labbé (Messim Awad) et feu Jacynthe Labbé; son beau-frère et belle-sœur de la famille Groleau : feu Jean-Denis Groleau (Pryscille Bergeron), feu Micheline Groleau ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres amis. La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe formidable de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ainsi que le soutien exceptionnel du CLSC La Source Sud et son équipe de soins palliatifs. Claude, tu as été un courageux combattant, que la suite de ton voyage soit douce et paisible. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq