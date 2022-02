GUAY, Lucille Dionne



Au Centre d'hébergement Christ-Roy de Québec, le 4 février 2022, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Lucille Dionne, épouse de feu monsieur René Guay et fille de feu monsieur Denis Dionne et de feu madame Athézélia Landry. Elle demeurait à L'Ancienne- Lorette.et de là, au cimetière. La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Yves (Linda Hinse), Louise (Jocelyn Bédard), Carole (Marc Cadoret); ses petits-enfants: Christian Bédard (Catherine Dionne), François Bédard (Sabrina Côté) et Yannick Cadoret (Annie Le). Elle était la sœur de: Alcide (feu Jeanne-d 'Arc Landry, feu Aline Langelier Morin), feu Claire (Léon Hébert), feu Laure-Emma (feu Camille Morin), feu Rita (Clément). Elle était la belle-sœur de: feu Gisèle Guay (feu Arthur Fortier), feu Bertrand Guay, feu Valentine Guay et feu Genéva Guay. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe du 4e étage du centre d'hébergement Christ-Roy pour les bons soins prodigués ainsi qu'aux bénévoles et à madame Normande Doiron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5.