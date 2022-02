GAGNÉ, Juliette



À Québec, le mardi 1er février 2022, à l'âge de 98 ans est décédée madame Juliette Gagné, épouse de monsieur André Vincent, fille de feu Onésime Gagné et de feu Laura Paquette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Danielle Laflamme) et René (Sylvie Darveau), ainsi que ses petits-enfants Rudi, Philippe, Maxime (Gabriel Richard) et Chloé (Gabriel Legros). Elle laisse également dans le deuil sa sœur Marie-Paule.