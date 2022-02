LÉVESQUE, Benny



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 27 janvier 2022, est décédé à l'âge de 91 ans et 5 mois, Benny Lévesque, époux de Nicole Gendron. Il était le fils de feu Francis Lévesque et de feu Émérilda Courcy. Il demeurait à La Pocatière et était natif de Saint-Pacôme, Kamouraska.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Nicole, ses enfants: Annie (Hugo Trudel), Luc (Rachel Frenette); sa petite-fille Miriam Garon (William Harrisson) et ses petits-enfants par alliance. Il était le frère et le beau-frère de: feu Léo, feu Roland (feu Florence King), feu Fernande, feu Rolande, Carmen, feu Patricia (feu Yvan Bélanger ),feu René (Huguette Chenard), Borromée (Huguette Lemieux); et de la famille Gendron, il était aussi le beau-frère de: feu Antonio (Véronique Giroux), feu Bernard, feu Réal (Françoise Martin), feu Denise (feu Jacques St-Hilaire), feu Guy (Violette Alarie), feu Sr Monique, Jacqueline (feu Pierre Lambert), Colette (feu Jacques St-Hilaire), feu Thérèse (Gaston Gosselin), Raymonde (Gilles Gagnon). Sont aussi affectés par son départ: ses neveux, nièces, cousins, cousines des familles Lévesque et Gendron, ses autres parents et ami(e)s. Un sincère merci aux médecins et au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur grand dévouement. Des remerciements particuliers sont adressés au personnel des services préhospitaliers, soit les ambulanciers et les services d'aide à domicile du CLSC et la fondation André Côté pour leur accompagnement réconfortant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des soins palliatifs André Côté ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationandrecote.ca ou www.fondationhndf.ca