BUREAU, Rose-Anne Gingras



Auprès des siens, aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rose-Anne Gingras, épouse de feu Marcel Bureau. Elle était la fille de feu Arthur Gingras et de feu Rose-Anna Bédard. Elle demeurait dans la ville de Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Maurice Mc Nicoll), Nicole (Richard Bourget), Michel (Carole Dorval), Marcel (Carole Pitre), Thérèse (Guy Labonté) et Réjean (Sylvie Hayes); ses petits-enfants : Hélène Mc Nicoll (Sébastien Lamontagne), Louise Mc Nicoll (Mathieu Bernier), David Bourget (Angela Mendelovici), André Bourget (Angie-Kim Chiasson), Catherine Bourget (Maxime Lamontagne), Marie-Pierre Bureau (Stéphane Dubé), Maxime Bureau, Chantal Bureau (Éric Talbot), Daniel Bureau (Elisabeth Véronneau), Marie Labonté (Damien Paquin), Isabelle Labonté (Mathieu Gagnon), François Labonté, Véronik Bureau (Maxime Gagnon) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Alexandre et Claudie Lamontagne, Noémie et Ève Bernier, Eleni et Vera Bourvici, Elizabeth Bourget, Mélodie et Léa Beaulieu, Samuel et Juliette Talbot, Léanne et Kloé Paquin. Elle laisse également dans le deuil, des familles Gingras et Bureau, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bureau: Liliane Savaria, Roméo Bureau, Marie-Noël Bureau, Maurice Hamelin et Denise Borgia, Georges Bureau et Lise Robert, Yvette Bureau et Bernard Frenette, Martin Bureau et Suzanne Riendeau. Elle laisse aussi dans le deuil les neveux et nièces de la famille Gingras et de la famille Bureau. Elle a été confiée àSes cendres seront mises en terre au cimetière de St-Ubalde à une date ultérieure. Les enfants remercient sincèrement tous les membres de leur famille et tous les amis qui les ont si bien réconfortés et soutenus par leurs messages. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou par une offrande de messes.