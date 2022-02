THIBAULT, Jacques



Au CHSLD Jardins du Haut St-Laurent, le 11 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Thibault, époux de dame Rose-Marie Lamontagne, fils de feu Laurent Thibault et de feu Alice Pouliot. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rose-Marie; ses enfants : Jean et Dominique (Martin Béliveau); ses petits-enfants : Lexandre (Noémie), Camille (Mikael), Edouard (Eve)et Vincent; ses frères et sœurs : feu Michel (feu Jacqueline Lamontagne), feu Marcel (feu Fabienne Marchand), Pierre (France Lemieux), Pierrette (Jacques Sylvain), Françoise, Yolande (Germain Leclerc) et Denise (Gilles Soucy), ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD Jardins du Haut St-Laurent, 4770, rue St-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures Qc, G3A OK9, tél, : 418-872-4936.