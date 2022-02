CANTIN, Jean-Pierre



Entouré de l'amour de tous les siens et sereinement, Jean-Pierre nous a quittés le 14 février 2022, à l'âge de 77 ans. Il est parti retrouver ses parents décédés Paul-Émile Cantin et Gabrielle Ouellet.La famille vous accueillera à partir de 12h30 pour offrir vos condoléances qui se dérouleront dans la salle l'Escale située au sous-sol de l'église.Sa présence bienveillante et aimante manquera à son épouse Louisette Fournier, ses enfants : Steven (Ginette Lortie), feu Christian et sa fille Marie-Josée (Éric Ferland) ; ses petits-enfants : Vanessa (Michaël Simard), Stéphanie, Kaéna, Jérémie (Alicia Morency Lemelin) et Thomas ; ses arrière-petits-enfants : Éli, Jaymes, Félycia, Nathan et Lou. Il laisse également dans la peine et le deuil ses sœurs : Micheline (Jacques LeBel), Ginette (Robert Bernier); son beau-frère Marc Fournier (Sylvie Dupont); ses neveux et nièces : Sandra, Karine, feu Sophie, Brigitte, Valérie, Jean-François, Véronique, Sébastien et Simon; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement les intervenants du CLSC La Source-Charlesbourg et le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour les excellents soins prodigués. Un remerciement particulier à la docteure Valérie Couturier. Notre Lou étant atteinte d'amyotrophie spinale, nous apprécierions que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à Cure SMA Canada, 103-7134 Vedder Rd, Chilliwack, BC V2R 4G4 ou en ligne : https://curesma.ca/faire-un-don/?lang=fr